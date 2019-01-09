D-100 KARAYOLUNU KİLİTLEYEN KAZA, 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir aracın yoldaki araçları sıkıştırması sonucunda 4 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Araç sürücülerinden görüntü

-Kazaya karışan bir sürücüsüyle röp.

-Yaşanan trafik yoğunluğu

-Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu

-Genel ve detaylar

