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D-100 Karayolunda 4 araç birbirine girdi; 1 kişi yaralandı

Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor

09 Ocak 2019 15:25

D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir aracın yoldaki araçları sıkıştırması sonucunda 4 araç birbirine girdi.

Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu 15 Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu sürüyor.

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