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D-100 Karayolu yanyolda otomobil aydınlatma direğine çarptı (2)

  İbrahim AKTÜRK-Süleyman KAYA / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR D-100 Karayolu Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bulunduğu yoldan yan yola savruldu, bu sırada aydınlatma direğine çarptı

06 Eylül 2017 17:13

 

İbrahim AKTÜRK-Süleyman KAYA / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR D-100 Karayolu Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bulunduğu yoldan yan yola savruldu, bu sırada aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği yola devrildi. Kaza nedeniyle Ankara istikameti yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 ZT 2905 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak yan yola doğru savruldu. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği de yola devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti yan yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Görgü tanıkları, aracın aydınlatma direğine çarparak devirdiğini ve kaldırımda yürüyen vatandaşların panikle kaçıştığını söyledi.

1 SAAT SONRA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Devrilen aydınlatma direği İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza yapan araç, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, otomobilin sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

(FOTOĞRAF)

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