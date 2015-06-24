D-100 karayolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı

Sakarya'da sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle araçların sürüklendiği D-100 karayolunun Sakarya-Kocaeli bölümü, Eşme mevkisinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Engelli olduğu öğrenilen Gülderen Altunburak isimli kadın da sel sularına kapılarak can verdi. Altınburak'ın cesedi evinden 2 kilometre uzakta bulundu.

Yağışın ardından oluşan sel nedeniyle çok sayıda araç ve yük paleti sürüklendi. Araçlar ve selin getirdiği palet gibi malzemelerin birikmesi nedeniyle yol çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesine çalışıyor. İzmit ve Adapazarı'nda araçlar TEM'e yönlendirilirken, bölgede yolu açma çalışması başlatıldı.

Sakarya ve çevresinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında kamyonun çarpıp hasar verdiği evde sel suyuna kapılarak kaybolan 38 yaşındaki Gülderen Altunburak’ın cesedi evinden 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Engelli olduğu öğrenilen Altunburak’ın cesedi 2 kilometre uzaklıkta Karadere’de AFAD ekibi tarafından bulundu. Gülderen Altunburak’ın cesedi ailesine teslim edildi.

D-100 tek yönlü ulaşıma açıldı

Karayolları ve belediye ekiplerince yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu D-100 karayolunun Ankara istikameti ulaşıma açıldı. Ekipler, İstanbul istikametinde çalışmalarını sürdürüyor.

D-100 karayolunun Ankara istikametindeki geçişlerine kontrollü izin veriliyor.

Trafik ekipleri, İstanbul yönüne gidecek sürücüleri Beşköprü sapağından TEM otoyoluna yönlendiriyor.