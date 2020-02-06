CZN Burak'ın restoranında cinayet

Sosyal medyada fenomen haline gelen "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoranda, garsonların servis açma kavgası cinayetle bitti. Bir kişiyi öldürüp, iki kişiyi yaralayan garson Mehmet G. hakkında müebbet hapis istendi.

Olay İstanbul Levent'te meydana geldi. İşletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma konusunda sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre Mehmet G., nargile yapan Suriye uyruklu Zekeriya H.'den servis açmasını istedi. Zekeriye H., arkadaşının isteğini yerine getirmeyince ikili arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şef garson, durumu işletme sahibi Özdemir'e söyleyince iki garson arasındaki kavga yatıştırıldı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; olan bitenin ardından iddiaya göre Zekeriya H., Mehmet G.'ye dışarıda buluşmayı teklif etti. İşletmenin yakınında gece saatlerinde buluşan taraflar arasında yeniden kavga çıkınca Mehmet G., belindeki silahı çıkararak Zekeriya H.'ye 2 el ateş etti. Zekeriya H. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı, polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. Gözaltına alınan genç adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesine başvurulan işletme sahibi Burak Özdemir, her iki şansın da restoranında garson olarak çalıştığını, işletme içinde herhangi bir tartışmaya şahit olmadığını, kavgayı diğer çalışanlarından öğrendiğini söyledi.

İddianamede Mehmet G.'nin Zekeriya H.'yi silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü, olay yerinden kaçtığı sırada da Mahmut H. ve Valid A.'yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığı belirtildi. Zanlı hakkında,"Kasten öldürme", "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Hakaret" suçları kapsamında müebbet hapsi istendi.