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Spor

Cyle Larin kimdir?

Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Cyle Larin'in, henüz yeni başlayan kariyeri..

08 Ocak 2018 13:38

Futbola Amerika'nın UConn Huskies takımında başlayan Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu Cyle Larin, çaylak futbolcuların 1. Lig takımlarına seçildiği "Draft" döneminde Orlando City'ye transfer oldu.

Amerikan ekibiyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki genç forvet, 1.88 metre olan boyu ve bitirici dokunuşlarıyla dikkat çekiyor. Major Futbol Ligi'nde (MLS) 3 senedir Orlando City forması altında 89 maça çıkarken, 45 gol kaydedip, 6 da asist yaptı.

Ayrıca Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler Elemeleri'nde Kanada milli takım forması da giyen 22 yaşındaki futbolcu, elemelerde 10 maçta 783 dakika görev alıp, 3 gol atma başarısı gösterdi.

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Cyle LarinOrlando CityBeşiktaştransfer

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