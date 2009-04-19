ÇYDD'ye yardımlar patladı

Ergenekon'un 12. dalgasında şubeleri aranan ÇYDD’ye toplum sahip çıktı. Baskınlardan sonra ÇYDD'nin üye sayısı ve yapılan bağış miktarı arttı. Sanatçı ve İşadamları da derneğe sahip çıktı.



Ergenekon Operasyonu’nun 12. dalgasında şubelerinde arama yapılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) yoğun destek geldi. ÇYDD’ye 37 bin öğrencinin aylık bursunu karşılayacak miktarda bağış yapılırken, Adana, Antalya ve Balıkesir’de vatandaşlar üye olmak için şubelere gitti. Radikal gazetesinin haberine göre İstanbul’daki yardımseverler bilgiyarlarına el konulan şubeler için bilgisayar verdi.



Ergenekon’un 12. dalgası için 13 Nisan’da düğmeye basıldığında hiç kimse, evi arananlar arasında, kanser tedavisi gören Prof. Dr. Türkan Saylan’ın olabileceğini, başkanı olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) basılabileceğini tahmin etmiyordu.

ÇYDD’nin genel merkezi ve 33 şubesi, Saylan ile şube başkanlarının evleri arandı. Saylan’a gözaltı işlemi yapılmazken, 15 yönetici ve bir bağışçı gözaltına alındı.



Kamu yararına dernek statüsü bulunan, 93 şubesi ve 17 bin üyesi olan ÇYDD, kurulduğu 1989 yılından bu yana ilk kez böylesi bir baskın yaşıyordu. 36 bin öğrenciye burs dağıtan ve yüzlerce anaokulu inşa eden ve bir o kadar okulun yapımına katkıda bulunan ÇYDD’nin basılması, kamuoyunda ciddi etki yarattı. 12. dalgada bir yöneticisi tutuklanan, aralarında burs çizelgelerinin de bulunduğu tüm kayıtlarına ve bilgisayarlarına el konulan ÇYDD’ye toplum sahip çıktı.



Sanatçılar destek verdi



İlk tepkinin geldiği kesimlerden biri sanatçılardı. Aydın Doğan Ödülü’nü alan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, 50 bin lirayı ÇYDD’ye bağışladı. Müjdat Gezen, Tarık Akan, ressam ve yazar Fikret Otyam’ın aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve aydın ÇYDD’nin basılmasını bir basın açıklamasıyla protesto etti. Fazıl Say ise ÇYDD’ye ücretsiz konser sözü verdi. Önceki akşam Türkan Saylan’ın konuk olduğu Uğur Dündar ile Star Haber’e telefonla bağlanan Sezen Aksu şunları söyledi: Yargının oluşan bilgi kirliliğine bir an olsun çözüm üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye’nin vicdanına güveniyorum, hukukun layıkıyla işleyeceğine de inanıyorum. Türkan Hoca’nın vicdanlı bir asker olarak emrindeyim.” Aksu’nun sözlerinden dolayı duygulanan Saylan da “Onun verdiği konserler sayesinde 700 kız çocuğu okuyor. Onlar Sezen’in kızları...” dedi.



Pek çok üniversitede akademisyenler de Ergenekon’un 12. dalgasına tepki gösterdi.

Mehmet Ali Birand yönetimindeki Kanal D Ana Haber, canlı yayında yardım kampanyası başlattı. Kampanya sonucunda 1 milyon 200 bin liralık bağış toplandı. ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Lale Platin’in verdiği bilgiye göre bu bağışla Anadolu’da 37 bin ilkokul ve lise öğrencisinin veya kentlerde de 9 bin 600 üniversitelinin aylık bursu karşılanmış oldu.



İş dünyasından net tavır



Derneğe, el konulanların yerine 13 bilgisayar armağan edildi. Bağışlar derneğin, başta baskına uğrayanlar olmak üzere Anadolu’daki şubelerine yayıldı. Balıkesir’e 800, Antalya’ya 500 lira civarında bağış ulaştı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 620 çalışanı da kendi aralarında 10 bin lira toplayarak ÇYDD’de bağışladı. İş dünyası da ÇYDD’ye sahip çıktı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da ÇYDD ile ortak projelere devam edeceklerini söyledi.



Alınan bağışlar yine operasyonun hasarını gidermek için kullanıldı. Gelen 10 bin 500 lirayla, el konulan harddisklerin yerine 42 harddisk alındı. Bu rakam da 24 ilköğretim öğrencisi ve 84 üniversite öğrencinin aylık burs ödemesine denk düşüyor. Bilgisayar sistemi kurulamadığı için ne kadar bağışın ulaştığı tam olarak hesaplanamıyor.



Aynı artış üye sayısında da yaşandı. 130 üyeli Adana Şubesi’ne 65, Çukurova Şubesi’ne 30 kişi daha üye oldu. Şube Başkanı Filiz Güllüer, makbuzlar alınıp İstanbul’a götürüldüğünden bağışları almadıklarını, yardımseverlere banka hesap numarası verdiklerini belirterek, şöyle dedi: “Destek olmak için üye oluyor, bağış yapıyorlar. Olay üzücü, ancak bize insanları daha fazla kazandırdı.”

160 üyeli Balıkesir Şubesi’neyse son üç günde 40 kişi üyelik için başvurdu. Başkan Yalçın Günay, üye olmak ve bağışta bulunmak için çok sayıda başvurunun olduğunu söyledi. Antalya Şube Başkanı Yurdanur Balaban’sa 116 üyeli derneğe 30 kişinin üyelik bavşvurusu yaptığını kaydetti.



