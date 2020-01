ÇYDD'ye 2 milyon lira vergi cezası

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) 2 milyon lirayı bulan vergi cezası kesildiği belirtildi. ÇYDD Genel Başkanı Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, "Hiç boşuna uğraşmasınlar, derneğimizi bitiremeyecekler" dedi.

Hakan Dirik'in Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; derneğin idari, hukuki ve mali açıdan haksız baskılara uğradığını kaydeden Çelikel, ÇYDD’ye yönelik vergi kıskacının çelenkler üzerinden başladığını, ancak buna karşı hukuki kazanım elde ettiklerini kaydetti. Son olarak “pos makinesi” ve “mail order” yoluyla aldıkları bağışların ticari faaliyet kapsamında değerlendirildiğini ve kendilerine “yüklü” miktarda ceza kesildiğini kaydeden Çelikel, “5 senedir çalışan çelenk servisimiz var. Bu yolla camilerde bağış topluyoruz. Bağışı yapanın da ismini bir tahtanın üzerine yazıyoruz. Biz bunu bağış olarak alıyoruz. Karşılığında hiçbir hizmet yapmıyoruz. Bizim gibi onlarca dernek yapıyor bu işi. Camilerde yan yana diziliyor tüm bağış alanlar. Bunları öğrenci bursu olarak kullanıyoruz. Bizi teftiş ederken bunun bir ticaret olduğunu, bağışlarına karşılık mal ve hizmet verdiğimizi iddia ettiler. Bunun vergisini vermemiz gerektiğini, vergi kaçırdığımızı iddia ettiler. Önce Ankara şubemiz için çıktı bu karar. Bunu vergi mahkemesinde dava ettik ve davayı kazandık. Vergi mahkemesi ‘bu bağıştır’ demesine karşı Maliye, Danıştay’a başvurdu. Konuyla ilgili Danıştay’ın kararını bekliyoruz” dedi.

Çelenkler vergiye tabii

Bu davanın ardından ÇYDD Genel Merkezi’nde uzun mali incelemeler yapıldığını kaydeden Çelikel, bunun da rapora dönüştürülerek kendilerine vergi cezası kesildiğini belirtti. Çelikel, şu bilgileri verdi:

“Son raporda bütün çelenklerin vergiye tabi olduğu ileri sürüldü. Çelenkler bizim en önemli bağış kaynaklarımızdan. Bunun dışında herhangi bir pos makinesiyle yapılan işlemlerin de ticari olduğunu varsaydılar. Aynı şekilde mail order ile yapılan bağışlar için de vergi çıkardılar. Derneğe yapılan her bağış, 100 şubemizden her birinin düzenlediği yemek, hepsi tek tek karşımıza çıkarıldı. Pos makinesi ve mail order’la gelen her bağış için ‘mutlaka karşılığında bir şey almışlardır’ mantığıyla hareket ettiler. Ortaya bir derneğin mali kapasitesini çok çok aşan bir rakam çıktı. Birkaç milyona ulaştı rakam. Uzlaşma için yaklaşık 1.5 milyon lira önerdiler.”

Bitirmezler

Kesilen cezaya karşı bir ay içinde İstanbul Vergi Mahkemesi’nde dava açacaklarını dile getiren Çelikel, “Bu cezalara karşı mücadelemizi vereceğiz. Cezaları dava edeceğiz. Ankara’daki davayı kazandık, eminim bunu da kazanacağız. Yargı için ‘araç olarak kullanılıyor’ diyoruz, ama yargı çok büyük bir aile, mekanizma. Onun içinde çok namuslu insanlar da var. Bir çırpıda hepsini suçlamak haksızlık. Ben bir hukukçuyum, bir süre Adalet Bakanlığı da yaptım. Ne kadar içten Türkiye ’ye, topluma yaklaşan, vicdanlı, akıllı hâkimlerin olduğunu biliyorum. Bu davanın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum” dedi.

Derneğe yönelik baskıların kendilerini yıldırmayacağını vurgulayan Çelikel, “Bu dernek bitmez. Hiç uğraşmasınlar. Bu toplum bu kadar çok destek verdiği sürece, derneğimiz her zaman var olacaktır” diye konuştu.