ÇYDD'nin Van Şubesi'ndeki aramalar sona erdi

"Ergenekon" Soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Van Şubesinde bu sabah erken saatlerde başlayan arama tamamlandı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah saat 07.00'de başlayan Zübeyde Hanım Caddesi Ortaklar İş Merkezi 6. katta bulunan ÇYDD şubesindeki arama çalışmalarını saat 20.00'de bitirdi. Aramanın ardından ekipler, içinde evrakların olduğu torbalarla şubeden ayrıldılar.



Arama ile ilgili açıklama yapan ÇYDD Van Şube Başkanı Armağan Bayraktar, aldıkları kararların her zaman arkasında olacaklarını söyledi.



Kanunlar çerçevesinde hareket ettiklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:



"Çağdaş Türkiye'nin gelecek güvencesi olan derneğimiz Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları çerçevesinde hareket etmiştir. Attığımız her imzanın, yaptığımız her işin arkasındayız. Çünkü ülkemiz adına, çağdaş bir Türkiye adına öğrencilerimize eğitim desteği vermek adına çalışıyoruz. Bununda her zaman arkasındayız. Van için ülkemiz adına çalışıyoruz. Her şey yolunda, endişelenecek bir şey yok."