ÇYDD'nin kayıtları verilecek

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250. maddesi uyarınca özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yetkilileri veya vekillerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde, burs alan öğrencilere ilişkin bilgisayar kayıtlarının derhal verileceğini bildirdi.





Turan Çolakkadı, yaptığı açıklamada, "Ergenekon" soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde yapılan aramada, bilgisayarlara el konulduğunu hatırlatarak, bunların arasından dernekten burs alan öğrencilere ilişkin tüm bilgilerin suretlerinin alındığını kaydetti.



Çolakkadı, "Dernek yetkilileri veya vekilleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdukları takdirde burs alan öğrencilere ilişkin tüm kayıtlar derhal verilecektir" dedi.

