ÇYDD'nin bilgisayarlarında 40 bin şüpheli işlem bulundu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı yöneticilerinin yargılandığı davada sunulan bilirkişi raporunda, emniyetteki bilgisayarların tarihlerinin geri alındığı ve bilgisayarlarda 40 binden fazla şüpheli işlem yapıldığı ortaya konuldu.

"Kafes eylem planı", "Amirallere suikast", "Gölcük'te ele geçirilen belgeler" ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği, 86 tutuksuz sanığın yargılandığı davaya bir bilirkişi raporu daha sunuldu.

DHA'nın haberine göre, 86 tutuksuz sanıklı davayı gören Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Fatma Nur Gerçel'in avukatı Hüseyin Ersöz'ün talebi üzerine, dosyada bulunan derneğin ÇYDD Kadıköy şubesinde el konulan hard diskin üzerinde inceleme yapan Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi 15 sayfalık bir bilirkişi raporu mahkemeye sundu.

Bilgisayarların tarihleri geri alındı

Mahkemeye sunulan raporda delillere el konulan 13 Nisan 2009 tarihinde olay yeri ekibi tarafından kanıtların birer kopyasının yani imajının alınıp bu kopyanın şüpheliye verilmediği ve bu konuya ilişkin tutuanak tutulmadığı belirtildi. İlgili diskin imaj tarihinin 15 Mart 2009, el konulma tarihi olan 13 Nisan 2009'dan 30 gün öncesi olduğu bu durumun ise emniyetteki bilgisayarların tarihinin geri alındığın göstergesi olduğu ifade edildi.

Kapalı bilgisayarda 40 binden fazla şüpheli işlem

ÇYDD'deki bilgisayarın 10 Nisan 2009 tarihinde kapatıldığı belirtilen bilgisayarın emniyet tarafından yapılan operasyon tarihi olan 13 Nisan 2009 tarihine kadar açılmadığı belirtilen raporda, "Bilgisayarın son kapanma tarihi olan 10 Nisan 2009 saat 20.48'den sonra bilgisayarın kapalı olması gereken bir zamanda 171 farklı dosya silinme kaydı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Bilgisayarın kapalı olması gereken zamanda 40 binden fazla şüpheli işlem kaydının tespit edildiği ifade edilen raporda, bilgisayarın kapanma tarihinden sonra oluşturulan çeşitli kayıtların olduğu kaydedildi.

Bilgisayar kopyalanmadan önce başka bilgisayara bağlandı

Bilgisayarın işletim sisteminin kapatıldıktan sonra sabit diskin başka bir zaman diliminde başka bir bilgisayara bağlandığı belirtilen bilirkişi raporunda, "Kadıköy ÇYDD'ye ait sabit disk, son kapatılma tarihi olan 10 Nisan 2009'dan sonra ve emniyet tarafından imajının alınmasından önce İngilizce Windows işletim sistemi kullanan başka bir bilgisayara bağlandığı, bu yabancı bilgisayara ait Administrator kullanıcısı tarafından aralarında iddianamede adı geçen 39 dosyanın da bulunduğu 627 Microsoft Office dosyası kopyalandığı ve daha sonra silindiği tespit edilmiştir" denildi.

'Dosyalar delil olarak kullanılamaz'

Raporun sonuç bölümünde ise, sabit diskin emniyet tarafından el konulduğu tarihten sonra ve yine emniyet tarafından bilinmeyen bir tarihte adli imajının alınmasından önce başka bir bilgisayara bağlandığı belirtildi.



15 sayfalık raporun sonuç bölümünde, "İddianamede adı geçen ve suç unsuru teşkil ettiği tespit edilen 39 dosyanın tamamının emniyette olması gereken zaman diliminden önce kopyalanıp, tarihleri değiştirildikten sonra silinen, ardından inceleme için tekrar emniyet tarafından kurtarılan dosyaların arasında olduğu, suç unsuru teşkil edilen dosyaların Kadıköy ÇYDD bilgisayarında yaratılmadığı ve açılıp çalıştırıldıklarına dair bir iz olmadığı, bu dosyaların tamamının sonradan diske kopyalandığı görüşüne varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



ÇYDD diskine el konulduktan sonra emniyette bulunduğu zaman diliminde başka bir bilgisayara bağlanmak suretiyle kopyalama yapıldığının açıkça belli olduğu kaydedilen raporda, dosyaların delil olarak kullanılamayacağı belirtildi.

Rapor Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması üzerine, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Kartal'daki İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Poyrazköy Davası'nın yeni mahkemesindeki ilk duruşması geçtiğimiz Eylül ayında görüldü.



Mahkeme heyeti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) dosyası kapsamında Kadıköy Şubesi'nde ele geçirilen harddisk üzerinde de bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermişti. Alınan karar üzerine rapor henüz mahkemeye sunulmadı ama avukat Ersöz'ün talebi üzerine Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi rapor hazırladı ve hazırlanan rapor Ersöz tarafından mahkemeye sunuldu. Mahkeme de sunulan raporun bilirkişiler tarafından değerlendirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.