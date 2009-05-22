ÇYDD'den Sarıgül'e teşekkür ziyareti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri, dernek genel başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın cenaze töreni organizasyonundaki desteğinden dolayı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e teşekkür ziyaretinde bulundu.



Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Prof. Dr. Filiz Meriçli, Olcay Yezdani, Nur Gerçel, Hüseyin Karataş, Gülsün Kaya, Sema Murat, Nihal Kızıl ve Osman Karaduman ile Türkan Saylan'ın oğlu Çağlayan Örge, Sarıgül'ü makamında ziyaret etti.



Ziyaret sırasında bir açıklama yapan ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Türkan Saylan'ın cenaze töreni boyunca Şişli Belediyesi ve Mustafa Sarıgül'ün kendilerine büyük destek sağladığını belirterek, "Sayın Sarıgül, Türkan hocamızın kendisine yakışır şekilde uğurlanması için tüm olanaklarını seferber etti. Bu nedenle kendisine teşekkür etmek istedik" dedi.



ÇYDD heyeti, Sarıgül'e, Türkan Saylan'ın en sevdiği çiçek olan papatya demeti sundu.



Şişli Belediye Başkanı Sarıgül de Türkan Saylan'ın kız öğrencilerin eğitimi için verdiği mücadelenin uzun yıllar unutulmayacağını söyledi.



Bu mücadelenin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Sarıgül, şöyle devam etti:



"Hocamızın sağlığında kendisi ve ekibiyle kurduğumuz yakın işbirliği ve dayanışma bundan sonra da artarak devam edecek. Anısını yaşatmak amacıyla Prof. Dr. Türkan Saylan adına bir kültür merkezi yaptırılması için ÇYDD'nin bir proje yarışması açmasını önereceğiz. Bu yarışmada başarılı olan proje, hocamızın adını İstanbul'da yaşatsın istiyorum."

