ÇYDD'den 'müftülere resmi nikah yetkisi'ne tepki

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Sivas Şubesi, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısına tepki gösterdi.

ÇYDD Sivas Şubesi, il ve ilçe müftülerine evlendirme yetkisi de veren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'nın TBMM İçişleri Komisyonu\'nda kabul edilmesi nedeniyle dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Üyeler adına açıklama yapan ÇYDD Sivas Şube Başkan Yardımcısı Nilgün Korkmaz, laik bir ülkede din adamlarına böyle bir yetkinin verilemeyeceğini savundu. Medeni Kanun\'un, Türkiye\'de kadın hakları devriminin en önemli halkası olduğunu belirten Başkan Korkmaz, şöyle konuştu:

\"1926\'dan beri toplum yaşamına giren yüz akımız, vazgeçemeyeceğimiz bir yasadır. Evlenme akdine dini bir nitelik tanıyarak müftülüklere böyle bir yetkinin verilmesi, zamanla evlenmenin sonuçlarına, boşanmaya da aynı niteliği tanımanın yolunu açacaktır. Laik bir ülkede din adamlarına böyle bir yetki verilemez. Dini esaslara göre görev yapma bilgi ve kültürüyle yetişen din adamlarının evlenmenin şartlarına ilişkin laik kuralları benimseyerek hatasız uygulamaları oldukça güçtür, sorunlar yaratabilir. Örneğin bir imamın, evlenme yaşı tartışmalı olan bir kız çocuğunu evlendirmesi ya da aslında evli birine ikinci evlilik yaptırması, yanlışlıkla bile olsa ciddi toplumsal ve bireysel sorunlar doğuracaktır. Bu nedenle Anayasa\'nın 174/4\'üncü maddesi, dini olmayan resmi makamlar önünde evlenme mecburiyetini düzenleyen Medeni Kanun hükmünü \'İnkılap Kanunu\' olarak nitelemiş ve Anayasa değerinde kabul etmiştir. Din adamlarına verilen evlendirme yetkisi dini nikah ve laik nikah ayrımını yaratacaktır. Bu nedenle de kabul edilemez. Sonuç olarak müftülüklere evlendirme yetkisi veren yasa tasarısı, Atatürk\'ün laik hukuk devriminin en önemli yasası olan Türk Medeni Kanunu\'na ve kadın haklarına aykırı olduğu gibi Medeni Kanun\'u yasal olarak koruyan Anayasa\'ya da aykırıdır.\"



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