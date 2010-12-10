-ÇYDD VE ÇEV DAVASINDA İLK DURUŞMA 18 MART 2011'DE İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyelerinden oluşan 8 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 18 Mart 2011'de yapılacak. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 342 sayfalık iddianameyi inceleyerek kabul kararı vermesinin ardından tensip tutanağı düzenledi. Tensip tutanağında, sanıklar Hamdi Gökhan Ecevit, Ayşe Yüksel, Halime Filiz Meriçli, Aydın Ortabaşı, Ömer Sadun Okyaltırık, Fatma Nur Gerçel, Mustafa Namık Kemal Boya ve Gülseven Yaşer'in kimlik bilgilerine yer verildi. Tutanakta, sanıklar hakkındaki ''Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek'' ve ''özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'' suçları yer aldı. Mahkeme heyeti, tensip tutanağında, duruşmaların Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinin görüntülü ve sesli iletişim araçlarının kullanıldığı en büyük salonunda yapılmasını karara bağladı. Gülseven Yaşer'in, üzerine atılı eylemi işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğunu, atılı eylemin CMK'nın 100. maddesinin 3. fıkrasında sayılan suçlardan olduğunu, dosya kapsamı dikkate alındığında soruşturmanın başından beri bulunup ifadesinin alınamadığını ve yurt dışına çıkış yaptığını belirten mahkeme heyeti, iddianamede firari sanık olarak değerlendirildiği anlaşıldığından Yaşer hakkında, CMK'nın 98. ve devamı maddeleri uyarınca iddia konusu ''Ergenekon isimli silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. İddianame ve eklerinin CD ortamına aktarılmasına karar veren mahkeme heyeti, diğer 7 sanığa ise, bu CD'ler de eklenerek ayrı ayrı meşruhatlı davetiye çıkarılmasına karar verdi. Sanıkların nüfus ve sabıka kayıtları dosyada yer aldığından tekrar istenilmesine gerek görmeyen mahkeme heyeti, iddianamenin irtibat nedeniyle ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin dava''yla birleştirilmesi talebinin ise sanıkların savunmaları tamamlandıktan sonra düşünülmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, iddianamede sanıklara, ''iddia olunan Ergenekon isimli silahlı terör örgütü'' ile ilgili suç isnadında bulunulduğunu belirterek, bu örgütün varlığı, yapısı, varsa eylemleri konusunda bilgileri içeren yazıların İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatından geldiğini, bu yazılar ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin dava'' dosyasında bulunduğundan, yeniden istenilmesine yer olmadığına hükmetti.