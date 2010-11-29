'ÇYDD ve ÇEV davaları 'Poyrazköy'le birleştirilsin'

T24 - 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyelerinden oluşan 8 şüpheli ile ilgili 3 Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan 300 sayfalık iddianamede derneklerin PKK ve DHKP-C gibi örgüt mensuplarına burs verdiği iddiaları yer aldı.





''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ÇYDD ve ÇEV üyesi 13 kişi hakkında da ''yeterli delil bulunamadığı'' gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği, 18 Mayıs 2009'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Türkan Saylan hakkındaki dosyanın ise düşürüldüğü öğrenildi.





13 Nisan 2009'da aralarında Prof. Türkan Saylan'ın da bulunduğu bazı kişilerin evleri ile Saylan'ın başkanı olduğu ÇYDD'nin çok sayıda şubesinden oluşan 81 adreste aramalar yapılmış, ÇYDD üye ve yöneticisi 42 kişi gözaltına alınmıştı.





Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin dava ile birleştirilen ''Amirallere suikast'' davasının iddianamesinde de Deniz Kuvvetleri personeli ile ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Ata Evleri gibi unsurlar arasında koordinasyon sağlandığı iddia edilmişti.







Poyrazköy davası ile birleştirilsin talebi



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyelerinden oluşan 8 şüpheliyle ilgili 3 Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame, Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin davayla birleştirilmesi talebiyle davaya bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.





Cumhuriyet savcıları Ercan Şafak, Murat Yönder ve Zekeriya Öz tarafından hazırlanan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı tarafından onaylanan iddianamenin, Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin davayla birleştirilme talebiyle davaya bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği ve mahkeme tarafından incelendiği kaydedildi.





Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra bir süre tutuklu kalan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD'li Halime Filiz Meriçli, Ferhat Şenatalar, Fatma Nur Gerçel ve Güner Minkari ile ''firari şüpheli'' olan ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer'in aralarında olduğu 8 şüphelinin yer aldığı yaklaşık 300 sayfalık iddianamede, söz konusu derneklerin PKK ve DHKP-C gibi örgüt mensuplarına burs verdiği gibi iddiaların yer aldığı belirtildi.





