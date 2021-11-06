ÇYDD’nin İstanbul Sözleşmesi için açtığı dava reddedildi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığı dava, Danıştay tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

Türkiye, geçtiğimiz mart ayında Cumhurbaşkanı Kararı’yla; ilk imzacısı olduğu “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çıktığını açıklamıştı.

Muhalefet partileri, Barolar ve STK’lar başta olmak üzere birçok kurum İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali için Danıştay’a dava açtı.

Sivil toplum kuruluşlarından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’nin kararın iptali için açmış olduğu dava, Danıştay 10. Dairesi tarafından 2’ye karşı 3 oyla reddedildi.

ÇYDD’den yapılan açıklamada, kabul oyu kullanan 2 üye hakimin, dava dilekçesinde savundukları tezlerini birebir kabul ettiklerini belirterek, ret kararına ilişkin Danıştay Dava Daireleri Kurulu’na itiraz başvurusu yapacaklarını bildirdi.

Açıklamada, “Ülkemizin ve hukuk sistemimizin içinde bulunduğu durum karşısında sonuç olumsuz da olsa ümit vericidir. Doğru bildiğimiz yolda tüzüğümüz ve çalışma ilkelerimiz doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.” denildi.