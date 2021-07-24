ÇYDD, İnönü Vakfı ve Adalar Belediyesi'nden online Lozan Barış Antlaşması etkinliği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İnönü Vakfı ve Adalar Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek “Lozan Barış Antlaşması ve Konferansı 98. Yıl” etkinliği, Çağdaş Gençlik’in katkılarıyla 24 Temmuz Cumartesi günü, saat 14.30’da gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün yapacağı etkinliğin yönlendiriciliğini, ÇYDD Zekeriyaköy Şubesi Gençlik Birimi Kolaylaştırıcısı Mustafa Delice üstlenecek. Konuşmacı olarak emekli büyükelçi ve siyasetçi Onur Öymen yer alacak.

Etkinlik boyunca Çağdaş Gençlik öğrencileri video gösterimi, şiir ve müzik dinletileri yapacak.

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayın.

Yayın, Çağdaş Yaşam Tv’den izlenebilecek.