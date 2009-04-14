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ÇYDD Genel Merkezi 21 saat arandı

Ergenekon soruşturması kapsamında ÇYDD'de genel merkezinde polisin başlattığı arama çalışmaları 21 saat sürdü

14 Nisan 2009 03:00

"Ergenekon" soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Merkezi'nde polisin başlattığı arama çalışmaları tamamlandı.

Beyoğlu'ndaki dernek merkezine dün sabah saat 07.00 sıralarında gelen polislerin içerideki aramaları yaklaşık 21 saat sürdü.
Sabaha doğru saat 03.30 sıralarına kadar süren arama sonucunda, dernek merkezindeki çok sayıda belge ve bilgisayara konuldu.
Kolilere ve çuvallara doldurulan malzemeler, polis tutanaklarına kaydedildikten sonra çevik kuvvete ait bir otobüsle Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bu arada, derneğin İstanbul'daki diğer şubelerinde başlatılan aramaların da bittiği öğrenildi.  (aa)

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