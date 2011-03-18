-ÇYDD DAVASINDA HAKİMDEN ''TUZLUK'' TEPKİSİ İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyelerinden oluşan 8 kişi hakkındaki davaya bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin davadan çekilmesi ve davanın yetkisizlik kararı verilerek Ankara'da görülmesi talepleri reddedildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapıldıktan sonra avukatlara söz verildi. Gülseven Yaşer'in avukatı Hüseyin Buzoğlu, davanın Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin açılan davayla birleştirilmesi talebiyle açıldığını hatırlatarak, mahkemenin UYAP tarafından belirlenmediğini, dolayısıyla mahkemenin dosyadan el çekmesi gerektiğini bildirdi. Avukat Buzoğlu, sanıkların ''anayasal düzeni değiştirmek ve hükümeti yıkmak''la suçlandığını, hükümetin ve meclisin Ankara'da olduğunu belirterek, yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara'ya gönderilmesini istedi. Buzoğlu, iddianamenin delil klasörlerinde yer aldığını iddia ettiği hukuka aykırı delillerin de dosyadan çıkartılmasını ve iddianame okunurken bu delillerin okunmamasını talep etti. Duruşmada söz alan diğer avukatlar da dosyanın ek delil klasörlerinde yer alan hukuka aykırı delillerin çıkartılması gerektiğini söyledi. Fatmanur Gerçel'in avukatı Serkan Günel, İstanbul Bürosu Başkanı Ümit Kocasakal ile yaşanan tartışmada sık sık araya giren üye hakim Mehmet Karababa'nın giydiği cübbeye dikkat çekerek, ''Mehmet Karababa, mahkeme başkanlığınıza ortak olduğunu giydiği çift çelenkli cübbeyle de gösteriyor zaten'' dedi. Avukat Günel, üye hakim Karababa'nın sadece mahkeme başkanlarının giydiği yakasında çift çelenk bulunan cübbeyi giydiğini belirterek, Karababa'nın mahkeme başkanından izin almadan konuşmaması gerektiğini vurguladı. Ardından yetki itirazına ilişkin görüşünü açıklayan Saraç, davanın meclisi ve hükümeti devirmeye yönelik değil, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla açıldığını ifade etti. Dolayısıyla yetkili mahkemenin Ankara olmadığını söyleyen Saraç, iddianamenin uzunluğu nedeniyle mahkemenin görevlendireceği kişilerce okunmasını talep etti. -HAKİM KARABABA: ''BEN TUZLUK DEĞİLİM''- Savcı Saraç'ın, avukat Hüseyin Buzoğlu'nun ''mahkemenin dosyadan el çekmesi'' talebine ilişkin mütalaa vermemesi üzerine Buzoğlu, mahkemenin dosyadan el çekmesi talebini tekrarladı. Bu sırada araya giren üye Hakim Mehmet Karababa, ''Talebinizi açıkça ifade eder misiniz? Reddi heyet talebinde mi bulunuyorsunuz?'' diye sordu. Buzoğlu'nun, hakim Karababa'nın, mahkeme başkanından izin almadan araya girmesinin yasal olmadığını belirtmesi üzerine Karababa, ''Ben burada tuzluk değil, hakimim. Tabii ki konuşurum'' karşılığını verdi. Bunun üzerine avukat Buzoğlu, ''Bir ret talebim yok. Dosyadan el çekmenizi istiyorum. Sayın Karababa'nın 'tuzluk' deyiminden başka ret nedeni yok'' dedi. Verilen arada talepleri değerlendiren mahkeme heyetinin başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu, ''Üye hakimin mahkeme başkanının işlerine karışması'' yönündeki eleştirilere ''Heyetteki hakimlerin benim duruşma esnasında görmediğim şeyleri bana hatırlatmalarını, göstermelerini ben istedim. Bunu başkana müdahale olarak değerlendirmeyin. Kaldı ki, CMK'ya göre hakimlerin de soru sorma ve başka hakları var. Lütfen esasa bakın, usulü şeylere takılmayın'' karşılığını verdi. -TALEPLER REDDEDİLDİ- Başkan Yılmazabdurrahmanoğlu, ''Ergenekon terör örgütüne üyelik'' suçundan açılan davanın suç yerinin İstanbul olduğunu belirterek, avukatlarca yapılan yetkisizlik talebinin reddine karar verildiğini açıkladı. İddianameden hukuka aykırı delillerin dava dosyasından çıkarılması, sanık Ömer Sadun Okyaltırık'ın avukatının yanında oturarak savunma yapması ve mahkeme heyetinin davadan re'sen çekilmesi yönündeki sanık avukatlarınca dile getirilen talepleri de CMK'nın ilgili maddeleri kapsamında reddettiklerini belirten Başkan Yılmazabdurrahmanoğlu, iddianamenin TRT spikerleri tarafından okunması talebiyle ilgili de avukatlarca iddianamenin özet olarak Cumhuriyet Savcısı tarafından okunmasını talep edebilecekleri bilgisini verdi. Bunun üzerine tüm sanık avukatları adına söz alan avukat Hüseyin Karataş, iddianamenin veya iddianamenin yerine geçecek herhangi bir sayfanın Cumhuriyet Savcısı Nuri Ahmet Saraç tarafından okunması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de bu talebi kabul etti.