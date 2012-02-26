ÇYDD Başkanı Aysel Çelikel: Yeni anayasa umut vermiyor

T24 - ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, yeni anayasanın, antidemokratik uygulama ve söylemleri tedavi edecek, toplumsal barış ve kardeşliği sağlayacak sihirli bir anahtar gibi görüldüğünü, ancak gazetecilerin, generallerin, pankart asan öğrencilerin tutuklandığı, korkunun hâkim olduğu bir ortamda yeni anayasanın umutları yeşertmediğini vurguladı. Ankara Barosu Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da Türkiye’nin “mümbit bir terörist tarlasına” döndüğünü belirtti. Yeditepe Üniversitesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Uzeltürk de Türkiye’nin sadece “laikmiş” gibi göründüğünü, aslında laik olmadığını ifade etti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; ÇYDD dün Kadir Has Üniversitesi’nde “Çağdaş Yaşam Anayasayı Tartışıyor” sempozyumu düzenlendi. Sempozyumun açılışında konuşan Prof. Çelikel, “Yeni anayasa yapmadan da sorunların çözümü mümkün, siyasiler de bunu biliyor. Anayasa ve yasaları uygulayanlarda zihniyet değişmediği sürece sonuç yine hayal kırıklığı olacaktır” dedi. Çelikel, yapılan reformların ardından yargının daha da bağımlı hale gelmesinin bunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.

“Başlangıç, vatandaşlık tanımı ve ilk üç madde” başlıklı ilk oturumun başkanı Prof. Feyzioğlu, bireyin merkezde olduğu bir sistemde DGM’lerin ya da özel yetkili mahkemelerin kendine yer bulamayacağını vurguladı. Feyzioğlu “ Eğer demokrasi olsaydı Türkiye en mümbit terörist tarlasına dönüştürülmezdi” dedi.

Feyzioğlu, yeni anayasa sürecinin müzakere ile değil pazarlıkla sürdüğünü ifade ederek “Basının, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin susturulduğu bir ortamda, düşüncelerimizi açıklayamadan yeni anayasının halkoyuna gitmesinden ve faşist bir anayasa yapılmasından endişe duyuyorum” diye konuştu.



Herkes mağdur hissediyor



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, “Vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk’tür” ibaresinin toplumda büyük bir karmaşa yarattığının altını çizerek “Bu ülkede özellikle son 10 yıldır herkes kendini mağdur hissediyor. Hepsi kendi açısından haklı” dedi. En zor maddenin vatandaşlık olduğuna dikkat çeken Erdem, “Bu anayasa toplumsal barışa hizmet edecekse devletin her ferdinin yapılacak vatandaşlık tanımı içinde kendini bulması gerek” ifadelerini kullandı.