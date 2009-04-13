ÇYDD Adana'da arama sona erdi

Ergenekon" soruşturması kapsamında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) Adana şubesindeki arama sona erdi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sabahın erken saatlerinden itibaren Çınarlı Mahallesi'ndeki dernek binasında başlatılan aramalar tamamlanırken, gözaltına alınan olmadı.



Güvenlik güçlerinin, bilgisayar harddiskleri ve bazı belgeleri doldurdukları koli ve poşeti, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



Dernek başkanı Cumhure Mülazımoğlu'nun kardeşi Mahmure Mülazımoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, polislerin arama yapmak üzere saat 07.00'de binaya geldiklerini söyledi.



Polis derneğe girdiğinde bir bilgisayar uzmanı getirdiklerini ifade eden Mülazımoğlu, şöyle konuştu:



"Evrakı incelediler ve dosyaladılar. Her bir dosyaya da avukat olarak ben paraf attım. Alınan belgelerle ilgili olarak liste hazırladılar. O listeye de parafımı attım. Aramanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla yapıldığını öğrendik. Bunun dışında ne bizim, ne de polisin bilgisi var. Arama yapan memurlar son derece kibardı ve bizi rahatsız edecek herhangi bir şey yapmadılar. Kütüphaneyi de incelediler.



300 öğrenciye verilen burslarla ilgili bilgilerin yer aldığı belgeler, derneğin çalışmalarına ilişkin bilgiler, üye listeleri ve 3 bilgisayarın harddisklerini aldılar. Bilgisayarlardaki yedekleme, teknik olarak olanaksız olduğu gerekçesiyle burada yapılamadı. Bu yedekleme Emniyet Müdürlüğünde yapılacak ve yapıldığı sırada bizden bir arkadaş bulunacak. Yasal olarak yedekleme mahallinde yapılması öngörülüyor. Ama güvenlik güçleri bu işlemi burada yapamayacaklarını belirttiler."



Bu arada, polislerin arama yaptıkları sırada bazı üyelerin de derneğe gelerek gelişmeleri takip ettikleri görüldü.

