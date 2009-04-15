T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇYDD: 8 bin öğrenci bursunu alamayacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Pilatin, 8 bin öğrencinin bursunu alamayacağını söyledi.

15 Nisan 2009 03:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Pilatin, 8 bin öğrencinin bursunu alamayacağını söyledi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi Lale Pilatin, Ergenekon soruşturması kapsamında dernekte yapılan aramada el konulan bilgisayarların hard disklerinin geri verilmediğini belirterek, "Bu ay itibariyle 6 bini üniversite olmak üzere 8 bin öğrenciye burs verecektik. Bu bursları alamayacaklar. Ancak, bursları sahiplerine ulaştırabilmek için bankalardan kayıt desteği istedik" dedi.

Pilatin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama sırasında 41 adet ana bilgisayarın hard disklerinin alındığını, ayrıca diz üstü bilgisayara da el konulduğunu kaydederek, hatta hiç açılmamış, kutularında bulunan bağış bilgisayarların bile hard disklerinin söküldüğünü bildirdi.

Bu arada muhasebe serverinin de alındığını dile getiren Pilatin, "Bu ay itibariyle 6 bini üniversite olmak üzere 8 bin öğrenciye burs verecektik. Bu bursları alamayacaklar. Ancak, bursları sahiplerine ulaştırabilmek için bankalardan kayıt desteği istediklerini" bildirdi.

Pilatin, üniversite öğrencilerine ayda ortalama 125 TL, kırsal alandaki ilköğretim öğrencilerine de yıllık 430 TL burs verdiklerini anımsatarak, öğrencilerin mağdur olmamaları için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Lale Pilatin, ayrıca soruşturma kapsamında derneğin banka hesaplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını da kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24