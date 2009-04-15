ÇYDD: 8 bin öğrenci bursunu alamayacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Pilatin, 8 bin öğrencinin bursunu alamayacağını söyledi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi Lale Pilatin, Ergenekon soruşturması kapsamında dernekte yapılan aramada el konulan bilgisayarların hard disklerinin geri verilmediğini belirterek, "Bu ay itibariyle 6 bini üniversite olmak üzere 8 bin öğrenciye burs verecektik. Bu bursları alamayacaklar. Ancak, bursları sahiplerine ulaştırabilmek için bankalardan kayıt desteği istedik" dedi.



Pilatin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama sırasında 41 adet ana bilgisayarın hard disklerinin alındığını, ayrıca diz üstü bilgisayara da el konulduğunu kaydederek, hatta hiç açılmamış, kutularında bulunan bağış bilgisayarların bile hard disklerinin söküldüğünü bildirdi.



Bu arada muhasebe serverinin de alındığını dile getiren Pilatin, "Bu ay itibariyle 6 bini üniversite olmak üzere 8 bin öğrenciye burs verecektik. Bu bursları alamayacaklar. Ancak, bursları sahiplerine ulaştırabilmek için bankalardan kayıt desteği istediklerini" bildirdi.



Pilatin, üniversite öğrencilerine ayda ortalama 125 TL, kırsal alandaki ilköğretim öğrencilerine de yıllık 430 TL burs verdiklerini anımsatarak, öğrencilerin mağdur olmamaları için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.



Lale Pilatin, ayrıca soruşturma kapsamında derneğin banka hesaplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını da kaydetti.

