Akşam yazarı Okay Güray Bülbül, CV'lerde yapılan hilelerin tazminatsız kovulma sebebi olduğunu söyledi. Bülbül, okuyucuların sorularına cevap verdiği köşesinde, "Kaynakçılık ön lisansı şart ise ve işveren bunu iş ilanında belirtmişse, sizin bu bölümden mezun olmamanız tazminatsız olarak işten çıkartma gerekçesi olabilir" dedi.

Bülbül'ün "Dikkat: CV’de yapılan hile tazminatsız kovulma sebebi!" başlığıyla (4 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

CV’lere dikkat! Örneğin kaynakçılık yapıyorsanız ve bu iş için kaynakçılık ön lisansı şartsa ve işveren bunu ilanda belirtmişse, bu programdan mezun olmamanız sizi tazminatsız olarak işten çıkartma gerekçesi olabilir.

1- Soru: CV’imde, bitirmediğim ön lisans olan bir üniversiteyi bitirmiş olarak işaretlemişim. Başka bir üniversite üzerinden 4 yıllık bir lisans diplomam var ama bu yanlışlığı hukuki açıdan düzeltmem gerekir mi? Bu yanlış bana ceza getirir mi? (Murat Uzun)

Cevap: Yaptığınız iş için ön lisans ve özel bir bölüm mezuniyeti şartsa işvereninizi bilgilendirmeniz gerekli. Örneğin kaynakçılık yapıyorsanız ve bu iş için kaynakçılık ön lisansı şart ise ve işveren bunu iş ilanında belirtmişse, sizin bu bölümden mezun olmamanız tazminatsız olarak işten çıkartma gerekçesi olabilir. Ancak böyle bir durum yoksa sorun olmayacaktır.

2- ‘Elden ödemek’ sahte sigortalılık

Soru: Babam 4 sene önce emekli oldu, 8 ay önce maaşını durdurdular ve ödenenleri geri istediler. Babam emekli olmadan önce son üç ayını kardeşimin çalıştığı işyerinde elden ödedi. SGK’nın sitesinde ödenmiş görünüyordu. Maaş kesildikten sonra paravan şirket çıktı ve 3 ay iptal gözüküyor. İptal ettirebilir miyiz? (Eyüp Kurtoğlu)

Cevap: Sigortayı elden ödemek demek sahte sigortalılık demektir. Bir kişinin SSK’lı yani 4/a’lı olması için bir fiil çalışması gerekmektedir. SSK’nın ödendiği şirketin var olmaması nedeniyle babanızın sigortalılığı iptal edilmiş. Maalesef yapabilecek bir şey bulunmuyor.

3- Memur olma şartı yok

Soru: Tayin durumuyla ilgili yazınızı gördüm. Ben diş hekimiyim eşim özel sektörde. Bizim içinde geçerli mi bu yazı? (Şeyma Gençer)

Cevap: Eş durumundan tayin istemek için çiftlerin ikisinin de memur olması şartı yok. Eşi özel sektörde çalışan memurlar da tayin isteyebilirler. Getirilen ilave şartlar ayrıca değerlendirilmelidir.

4- Kadro için başvuru yapın

Soru: Eşim belediyeye bağlı özel bir gündüz bakım evinde yardımcı öğretmen. Taşeron firma adına. Eşim kadrodan faydalanacak mı? (Özgür Karakaya)

Cevap: Belediyenin kendi şirketinde işçi olarak çalışmaya başlayacak. Başvurusunu yapacak ve sınava girecek.

5- Sözleşmeli olması engel

Soru: Eşim sağlık merkezine 4b’li ebe olarak atandı. Ben Ankara’da 11 yıllık esnafım, eş tayini olur mu? (Mesut Kuşçuoğlu)

Cevap: Eşinizin 4/b’li yani sözleşmeli personel olması nedeniyle memur olmayan eşinden dolayı eş durumu tayini isteme hakkı ne yazık ki bulunmamaktadır. Bu nedenle eş durumu tayini istemesi mümkün olmaz.