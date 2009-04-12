CV sayısı 6 ayda yüzde 12 arttı

İş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com'un son 6 aylık sürecin istihdam bilançosu, iş ve aday arama trafiği en yoğun olan sektör ve pozisyonları ortaya çıkardı.



Yenibiriş.com'un verilerine göre, küresel ekonomik krize rağmen yapı-inşaat, perakendecilik-toptancılık ve sağlık-tıp alanındaki firmalar, işe alınacak aday aramayı sürdürüyor.



Yenibiris.com'da yayınlanan ilanlarda aranılan pozisyonlara bakıldığında ise ilk 5 sırayı "satış temsilcisi", "müşteri temsilcisi", "satış danışmanı", "sekreter" ve "süpervizör" pozisyonlarının oluşturduğu görülüyor.



Son 6 ayda yayımlanan ilanların sektör dağılımları, yapı-inşaat yüzde 8,55, İK-danışmanlık yüzde 7,48, perakendecilik-toptancılık yüzde 7,06, sağlık-tıp yüzde 6,26, üretim-imalat yüzde 5,45 şeklinde oldu.



İlanların sektör ve pozisyonlara göre dağılımı şöyle:



SEKTÖR…..…YÜZDE…POZİSYON…..YÜZDE



Yapı-inşaat……..8,55…....Satış temsilcisi……2,92

İK-danışmanlık*..7,48….. Müşteri temsilcisi…2,48

Perakendecilik-

Toptancılık……..7,06……Satış danışmanı…. 2,14

Sağlık-tıp……….6,26…... Sekreter………….. 1,41

Üretim-imalat…. 5,45……Süpervizör ………. 1,03

Bilişim……….... 5,25……Yönetici sekreteri… 0,99

Tekstil…………. 4,79……Muhasebe elemanı…0,90

Danışmanlık….....3,66……Anketör……………0,81

Hizmet…………..3,59……Hemşire……………0.75

Turizm-otelcilik…3,47……Makine mühendisi…0,65



Özgeçmiş sayısındaki artış



Son 6 ayda yeni eklenen öz geçmiş sayısı, önceki altı aya göre yüzde 12 oranında artış gösterirken, Yenibiris.com verilerine göre, adayların sektörlere göre dağılımında, gıda, tekstil, diğer, eğitim ve yapı–inşaat sektörleri ilk 5 sırayı aldı.



Yeni eklenen öz geçmişlerdeki pozisyonlar ise "satış danışmanı",

"öğretmen", "kasiyer", "sekreter" ve "tekniker" şeklinde sıralandı.



Son 6 ayda eklenen öz geçmişlerin sektörlere göre dağılımı, gıda yüzde 7,19, tekstil yüzde 5,76, diğer yüzde 5,20, eğitim yüzde 4,37, yapı-inşaat yüzde 3,89 şeklinde oldu.



Yenibiris.com'da son 6 ayda yayımlanan ilanlara yapılan başvurular, adayların en çok yapı–inşaat sektörüne talep gösterdiklerini ortaya koydu. Bunu sırasıyla üretim–imalat, sağlık–tıp ve perakendecilik–toptancılık sektörleri takip etti.



Son 6 ayda eklenen öz geçmişlerin sektörlere ve pozisyonlara (yüzde) göre dağılımı şöyle:



SEKTÖR / YÜZDE / POZİSYON / YÜZDE

Gıda / 7,19 / Satış danışmanı / 0,83

Tekstil / 5,76 / Öğretmen / 0,72

Diğer / 5,20 / Kasiyer / 0,65

Eğitim / 4,37 / Sekreter / 0,61

Yapı-İnşaat / 3,89 / Tekniker / 0,57



Yenibiriş Genel Müdürü Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu, işletmelerin, kriz dönemlerinde "daha az sayıda" ancak "daha nitelikli kadro" ile iş yapmayı seçtiklerine dikkati çekerek, bir kişinin birkaç iş alanında aynı anda sorumluluk alabildiğini söyledi.



Adaylara iş ararken çalışma hayatının fırsatlarla dolu olduğunu dikkate almalarını ve deneyim kazanmanın önemini göz önünde tutarak çalışma hayatına bir an önce girmelerini öneren Kılıçlıoğlu, şu görüşleri paylaştı:



"Kriz sonrası dönemde ertelenmiş istihdam planları devreye gireceği için, şirketlerin işe alımlarını ve piyasayı takip etmeleri avantaj sağlayacaktır. İşe alımla sonuçlanmayacak olsa dahi iş görüşmelerine gitmek önemli. Bu, hem adaya mülakat deneyimi kazandıracak, hem de krizden sonraki işe alımda etkili olabilecektir."

