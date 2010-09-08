-ÇUVALDAN ERKEK CESEDİ ÇIKTI ESKİPAZAR (A.A) - 08.09.2010 - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, çuval içinde bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Bulduk Deresi'nde, ağzı bağlanmış çuvalı fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sudan çıkartarak açtıkları çuvalın içinde bir erkek cesedi olduğunu gördü. Cumhuriyet Savcısının incelemesinde, cesede ait herhangi kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.