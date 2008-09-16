'Çuvalcı Paşa' artık Irak'ta başkomutan

2003’te Süleymaniye’de Türk askerlerinin başına çuval geçiren ABD askerlerinin komutanı Ray Odierno, bugün Amerika’nın Irak’taki ordusunun başına geçti



Irak'taki Amerikan güçlerinin komutanlığını 19 aydır sürdüren General David Petraeus, görevini General Ray Odierno'ya devretti.



Başkent Bağdat'ta düzenlenen devir teslim törenine katılan ABD Savunma Bakanı Robert Gates, iki generalin geçen yıl Irak'a 30 bin takviye askerin konuşlandırılması sırasında "inanılmaz bir ekip" oluşturduklarını söyledi.



Tören Saddam'ın sarayında yapıldı



Saddam Hüseyin'in Amerikan ordusu tarafından kullanılan saraylarının birinde yapılan törende konuşan Gates, Odierno'nun, Irak'ta dikkatli olunmasının gerektiği çok önemli bir dönemden geçildiğinin farkında olduğunu vurguladı.



Irak'ta 15 aydır Amerikan güçlerinin "iki numaralı komutanı" olarak görev yapan Odierno da, Gates'in konuşmasına destek vererek, Irak'ın iki yıl öncesine göre daha farklı bir ülke olduğunu belirtti ve bu tarihlerde iç savaşın eşiğindeki ülkede güvenlik alanında sağlanan gelişmelerden söz etti. Militan grupların toparlanmasına fırsat tanınmaması gerektiğini kaydeden Odierno, Irak'ta seçimlerin yapılmasının önemi üzerinde de durdu.



'PKK ile müzakereler başlatılmalı' demişti



Odierno ,4 Temmuz 2003’te Tümgeneral rütbesiyle Kuzey Irak’taki 4’üncü Piyade Tümeni’nin komutanı olduğu dönemde, Süleymaniye’de Türk askerlerinin başına çuval geçirilmişti.



Geçen Mart’ta da, Odierno’nun Pentagon’daki bir konuşmasında “PKK ile müzakerelere başlanması gerekli” ifadesi Ankara’da rahatsızlık yaratmıştı. Odierno, 2004’ten itibaren, ABD’nin Irak’taki güçlerinin iki numaralı ismi olmuş ve geçen yıl görevini tamamlayarak Pentagon’a dönmüştü. Odierno’nun teğmen olan oğlu Anthony Odierno (26), 2004’te Irak’ta bir patlamada sol kolunu kaybetmişti.