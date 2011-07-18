Çuvalcı CIA Başkanı Ankara’da!

T24

Afganistan'daki NATO güçlerinin komutasını bu sabah devreden ve Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) başına atanan Amerikalı Orgeneral David Petraeus, Ankara'ya geldi.Esenboğa Havalimanı'na özel uçakla gelen Petraeus'u askeri yetkililerin karşıladığı öğrenildi.Ankara'daki programı hakkında kesin bilgi verilmeyen Petraeus'un, yarın Ankara'dan ayrılabileceği bildirildi.Petraeus'un adı, Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayında yer almış, kamuoyunda "çuvalcı general" olarak tanınmıştı.