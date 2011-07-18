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Çuvalcı CIA Başkanı Ankara’da!

CIA'in yeni patronu Orgeneral David Petraeus ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştiriyor. ABD’li komutanın bu sürpriz ziyareti yarın da devam edebilir.

18 Temmuz 2011 03:00

T24 - CIA'in yeni patronu Orgeneral David Petraeus ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştiriyor. ABD’li komutanın bu sürpriz ziyareti yarın da devam edebilir.

Afganistan'daki NATO güçlerinin komutasını bu sabah devreden ve Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) başına atanan Amerikalı Orgeneral David Petraeus, Ankara'ya geldi. 



Esenboğa Havalimanı'na özel uçakla gelen Petraeus'u askeri yetkililerin karşıladığı öğrenildi.

Ankara'daki programı hakkında kesin bilgi verilmeyen Petraeus'un, yarın Ankara'dan ayrılabileceği bildirildi.

Petraeus'un adı, Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayında yer almış, kamuoyunda "çuvalcı general" olarak tanınmıştı.


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