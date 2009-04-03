'Çürükkaya, PKK suikastinden son anda kurtuldu'

Almanya’da yaşayan Iraklı Kürtler, Apo’nun Ayetleri kitabının yazarı Selim Çürükkaya’nın PKK suikastinden son anda kurtulduğunu öne sürdü.



Almanya'da yaşayan Iraklı Kürtlerin, "terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinde gençleri kullanmak için baskı uyguladığı, örgüte haraç vermeyenlerin 'terörist' diye güvenlik güçlerine ihbar edildiği" ve yetkilileri terör örgütüne karşı kendilerini korumaya çağırdığı bildirildi.



Anadolu Ajansı'nı haberine göre, terör örgütünün, Almanya'da yaşayan Kürtlere yönelik saldırılarının son dönemde arttığını belirten Iraklı Kürtlerin Almanya'daki temsilcisi Abdullah Ç, PKK'nın, kendilerine haraç vermeyi kabul etmeyen ve örgütün şiddet politikasını eleştiren Almanya'daki Müslüman Kürtleri güvenlik güçlerine "terörist" diye ihbar ettiğini öne sürdü. Güvenlik nedeniyle soyadı açıklanmayan Abdullah Ç, bu durumdan rahatsızlık duyan Iraklı, Suriyeli, Türkiye ve İranlı Kürtlerin terör örgütünün bu tutumuna karşı ortak bir basın bildirisi hazırladıklarını kaydetti.



‘Haraç vermeyenlerin kulağı kesildi’



Yıllarca terör örgütünde yönetici olarak faaliyet gösterdikten sonra PKK'dan kaçarak, örgütte yaşanan iç hesaplaşmayı "Apo'nun Ayetleri" kitabında tüm ayrıntılarıyla anlatan Kürt yazar Selim Çürükkaya'nın geçen hafta PKK'lı teröristlerin suikast girişiminden son anda kurtulduğu, yine örgüte haraç vermeyi kabul etmeyen döner dükkanı sahibi bir Kürt iş adamının bir süre önce PKK'lılar tarafından kulağının kesildiği belirtilen ortak basın açıklamasında şunlara yer verildi:



"PKK'nın, sokak terörü, uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi çete faaliyetleri nedeniyle Almanya kamuoyu tarafından ülkede yaşayan tüm Kürtler 'terörist' gibi görülmektedir. Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer almasına ve Almanya'da yasaklı olmasına rağmen, PKK paravan dernekler aracılığıyla düzenlediği gösteri, miting, festival ve gecelerde Kürtlerden 'kampanya', 'bağış', 'vergi', 'gerillaya yardım' adı altında zorla para topluyor. Haraç vermeyi kabul etmeyen ve etkinliklerine katılmayan Kürtleri dövüyor. Kürt gençlerini uyuşturucu ticareti başta olmak üzere organize suç eylemlerinde aktif şekilde kullanıyor.



Son dönemde Irak, İran, Suriye ve Türkiye'de terör örgütü karşıtı Müslüman Kürt gruplarına yönelik şiddet eylemlerini yoğunlaştıran ve örgüt muhalifi Kürt yazar ve aydınlarına yönelik silahlı saldırılarını sürdüren PKK, Almanya'da da benzer bir yaklaşım içerisine girmiştir. Özellikle Müslüman Kürtleri Alman güvenlik güçlerine 'terörist' diye ihbar etmektedir. Tüm Kürtleri PKK'nın bu tutumuna karşı birlikte mücadele etmeye ve özellikle gerçek teröristlerin, yani haraç alan, uyuşturucu ticareti yapan, çocuk kaçıran, adam döven, kara para aklayan, insan kaçakçılığı yapan ve sokak terörüyle Kürtlerin insancıl imajını zedeleyen PKK'lılar ile Kürtlerin aynı saflarda yer almadığını Alman kamuoyuna deklere edeceğiz. Ortak basın bildirisiyle, güvenlik güçleri ve yetkili makamları, bu ülkede yaşayan Kürtleri PKK teröründen korumaya çağıracağız."



‘İslamcılara karşı PKK’lılar kullanılıyor’



Bu arada, Almanya'dan yayınlanan bir internet sitesinde yer alan bir habere göre, Baden Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan bir yetkilinin konuyla ilgili, "PKK bize çoğu konuda yardımcı oluyor. Bizim için şu an en büyük tehlikeyi kökten dinci İslamcılar oluşturuyor. Onlar hakkında bilgi bizim için çok önemli. Her tarafı kontrol etmemiz mümkün değil. Bu konuda yeterli elemanımız yok. PKK bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Kürt Müslümanları arasından bize yeterli bilgi getiriyor" dediği öne sürüldü.



