'Çürük' raporu verilen Büyükçekmece Adliyesi 2 yıldır boşaltılmadı, çalışanlar tedirgin

Uzmanlar büyük İstanbul depreminin kapıda olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiği çağrısını her gün yinelerken Büyükçekmece Adliyesi’nin depreme dayanıksız olduğu Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) çerçevesinde alınan raporla ortaya çıktı. Büyükçekmece Belediyesi binanın acilen boşaltılması için Büyükçekmece Başsavcılığı’na resmi yazı yazdı. Ancak bina üzerinden geçen aylara rağmen kullanılmaya devam ederken adliye personelinin ise oldukça tedirgin olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’na ait olup Adalet Bakanlığı’na tahsis edilen Büyükçekmece Adliyesi’nde TBDY yönetmeliğine göre inceleme yapıldı. 2018 yılından sonra alınan raporda adliye binasının depreme dayanıksız olduğu, yapının güçlendirilmesinin teknik açıdan sorunlu olduğu, depremde ağır hasar ve yıkım riski taşıdığı tespit edildi.

Bu tespit üzerine Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 16 Mart 2020 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahliye konulu resmi bir yazı yazdı. Yazıda Büyükçekmece Adliyesi Ana Hizmet Binası olarak kullanılan binanın TBDY’ye göre kontrollü hasar performansını sağlamadığı, yapının göçme bölgesinde kaldığı, depremde ağır hasar ve göçme riski taşıdığı, mevcut hali ile kullanılmasının risk teşkil ettiği bildirilerek, acilen tahliye edilmesi gerektiği bildirildi. Ancak üzerinden geçen zamana rağmen adliye binası boşaltılmadı. Yargısal faaliyetlerin devam ettiği adliyede ise personelin bu durumdan oldukça tedirgin olduğu, binanın acilen boşaltılmasını istediği öğrenildi.