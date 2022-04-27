“Çürük” denilerek boşaltılan Şişli Etfal Hastanesi'nin ofise dönüştürülme ihalesi protesto edildi

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Şişli Etfal Hastanesi eski binasının dönüşümü tadilatı ihalesi bugün yapıldı. Şişli Etfal Dayanışması üyeleri “Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır” dedi.

Gazete Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre; İstanbul, Şişli’de bulunan 122 yıllık Şişli Etfal Hastanesi, depreme karşı güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle bölünerek Seyrantepe ve Sarıyer’e taşınmasının ardından bugün süreçle ilgili ihale yapıldı. Hastanenin eski binasının bazı katlarının ofise dönüşümü tadilatı işi için ihale açılması kafaları karıştırdı.

Fatih’teki İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan Şişli Etfal Dayanışması üyeleri “Çürük dediğiniz, yıkılacak dediğiniz bu binaya dediğiniz doğruysa nasıl taşınmayı planlamaktasınız, müdürlüğünüzde çalışan emekçilerinizi düşünmüyor musunuz?” diye sorarak ihalenin iptal edilmesini istedi.

"Ofis Dönüşümü Tadilatı İşi" ihalesi açıldı

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı bölümleri, binanın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Seyrantepe ve Sarıyer'e taşınmıştı. Tartışma yaratan taşınmanın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Avrupa Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları “Müdürlüğümüz Şişli Hamidiye Etfal EAH Eski Binası 2, 4, 5 ,6, 7, 8. Katlar Ofis Dönüşümü Tadilatı İşi” ihalesi açtı.

İhalenin niteliğinde “6 katın ofis dönüşümü yapım işidir. İnşaat İşleri, Makina Tesisatı ve Elektrik Tesisat işlerini içermektedir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti. İhale dökümünde ise söz konusu katlarda yapılacak duvarlar, yeni yapılacak bölümler, katlarda değişmesi gereken kırıl kapılar gibi işler yer aldı.

"Yangından mal kaçırır gibi"

Şişli Etfal Dayanışması üyeleri bugün ihale öncesinde Çemberlitaş’taki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde buluştu. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Göksen Ezeltürk hastanenin bir bölümünün Seyrantepe’ye bir bölümünün ise Sarıyer’e taşındığı anımsatarak “Tüm uyarılarımıza rağmen pandemi döneminde alelacele, yangından mal kaçırır gibi taşınma işlemi gerçekleştirildi. Maalesef bu süreçte yaptığımız tüm uyarıların bir bir gerçekleştiğine tanık olduk” dedi.

"Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır"

Bu süreçte sorularına yeterli cevapları alamadıklarını belirten Ezeltürk sürecin başından beri hastane binasının güçlendirilmesini, güçlendirilemiyorsa yıkılıp yerinde yeniden yapılmasını ve nitelikli, kamusal sağlık hizmetinin verilmesini talep ettiklerini anlattı.

Ezeltürk ihaleye de değinerek “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çürük denilen güçlendirilmeye uygun değil denilen hastane binasının 2. 4. 5. 6. 7. ve 8. katlarının herhangi bir güçlendirme çalışmasına gerek duyulmaksızın iç tadilat ve dekorasyonunun yapılması ihale edilmekte ve bu katlara kendisi taşınmayı planlamaktadır. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Asıl amaç, hastaneyi boşaltıp 36.525 metrekarelik, son derece değerli arazisine çökmek, o arazi üzerinde yeni rant projeleri hayata geçirmek mi?” diye sordu.

Ezeltürk taleplerini özetle şöyle sıraladı:

“Derhal bu akıl dışı tadilat ihalesinin iptal edilmesini, hastane binamızın bulunduğu alanın 123 yıldır sağlık hizmeti verilen bir tarihi olduğunu, bunun bizim mirasımız olduğunun unutulmamasını, rant odaklı bir planlamanın akıllara bile getirilmemesini, sağlık hakkının uluslararası hukukta korunan en temel insan haklarından biri olduğu bilinciyle üç hastanede de sağlık hizmeti verilecek şekilde planlanma yapılmasını talep ediyoruz.”

"300 yataklı butik bir hastane"

İhale bugün 10.30’da e-ihale olarak gerçekleşti. Açıklamanın ardından gruptan bir heyet ihale hakkında bilgi almak için içeri girdi. Çıkışta heyet adına açıklama yapan Kemal Bulut ise özetle şöyle bilgi verdi:

“İhale yapılan yere giremedik. İl müdürümüz bizi konuk etti ve bilgi verdi. Hastanenin şu anda onay bekleyen projesini görmüş olduk. Biz başından beri hastanenin son haliyle hizmet verdiği gibi tam teşekküllü bir hastane olarak faaliyet sürdürmesi talebimizi dile getirdik. Burasının Vakıflar’a ait bir yer olduğu bilgisini aldık. Eğer terk edilirse vakıflar tarafından başka amaçla kullanılabileceği endişesinden dolayı, iki devlet kurumu arasındaki güvensizliği görmüş olduk.

İl Sağlık Müdürlüğü biz orayı boşaltmıyoruz, burasıyla ilgili bir proje hazırladıklarını ifade ettiler. Projeyi şöyle daha evvel orijinal haliyle çocuk hastanesi olarak başlayan ve çeşitli branşların eklemlendiği bir hastane. Formatında yine eski orijinal halinde 300 yataklı olduğu ifade edilen butik bir hastane ifade edilen. Tam teşekküllü ihtisas hastanesi olmayacağı endişemiz bugün kesinleşmiş oldu. Bir başka talebimiz ise bu haliyle bile olsa en azından kamuoyunu bilgilendirmeleri gerektikleri yönünde oldu.”