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Spor

Curry'nin 49 sayısı Warriors'ı uçurdu

İşte NBA'de gecenin sonuçları

28 Ocak 2018 14:49

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldızı Stephen Curry'nin 49 sayıyla oynadığı maçta Boston Celtics'i 109-105 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Oracle Arena'da Celtics'i ağırlayan son şampiyon Warriors, Curry'nin 49 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladığı karşılaşmayı 109-105 kazanarak üst üste 3. olmak üzere 40. galibiyetini aldı.

Batı Konferansı lideri Warriors'ta Kevin Durant 20 sayı, 9 ribaunt, Draymond Green 15 sayı, 11 ribauntla oynadı. Son 6 maçta 5'inci, sezonun ise 15. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı lideri Celtics'te Kyrie Irving 37, Jaylen Brown 20, Al Horford 15 sayı attı.

Carmelo Anthony 25 bin sayıya ulaştı
Oklahoma City Thunder'ın skoreri Carmelo Anthony, deplasmanda Detroit Pistons'ı 121-108 yendikleri karşılaşmada 25 bin sayı barajına ulaşmayı başardı.

Little Caesars Arena'da oynanan mücadeleyi 21 sayıyla bitiren Anthony, kariyerinde 25 bin 4 sayıya çıktı. Anthony, 25 bin 192 sayıya sahip Jerry West'i de geçmesi halinde NBA'in en skorer 20. oyuncusu olacak.

Üst üste 7. olmak üzere 29. galibiyetini elde eden Thunder'da Russell Westbrook ise 31 sayı, 13 asist, 11 ribauntla "triple-double" yaptı. Westbrook, sezonun 15'inci, kariyerinin 94'üncü "triple-double"ına imza attı.

Pistons'ta Tobias Harris'in 21, Reggie Bullock'un 16 ve Ish Smith'in 15 sayısı, arka arkaya 7. olmak üzere sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 108-121
Indiana Pacers-Orlando Magic: 114-112
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 104-129
Miami Heat-Charlotte Hornets: 95-91
Golden State Warriors-Boston Celtics: 109-105
Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 91-89
Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 111-97

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