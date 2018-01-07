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Spor

Curry, Warriors’u galibiyete taşıdı

Stephen Curry, 45 sayı ile oynayarak takımı Golden State Warriors'ın Los Angeles deplasmanından galip ayrılmasında başrolü oynadı

07 Ocak 2018 17:50

Golden State Warriors, Los Angeles Clippers deplasmanından 121-105 galip ayrıldı.

Art arda 4. karşılaşmasını kazanan Warriors'ın All-Star oyuncusu Stephen Curry, son periyotta oynamamasına rağmen maçı 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 top çalmayla tamamladı. Konuk ekipte JaVale McGee ve Nick Young 11'er sayı, Draymond Green ise 9 sayı 12 ribaunt 7 asistle oynadı.

Clippers cephesinde Lou Williams'ın 23 sayı ve DeAndre Jordan'ın 15 sayı 11 ribauntluk performansları yeterli olmazken, ilk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala başına darbe alan Blake Griffin, kısa bir süre oynadıktan sonra bir daha oyuna dönemedi. (Eurosport)

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