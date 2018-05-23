Curry şokta! Houston servis kırdı!

NBA'de Batı Konferansı final serisi 4. maçında Houston, Golden State'i deplasmanda 95-92 yenerek saha avantajını tekrar ele geçirdi.



Karşılaşmada Houston'ın yıldızı Harden 30 sayıyla oynarken, Paul de 27 sayı attı. Rockets böylece rakibinin evindeki 16 maçlık play off galibiyet serisine de noktayı koymuş oldu.

Son periyoda 10 sayı önde girmesine rağmen avantajını koruyamayan Golden State'te Curry 28 sayı atmasına rağmen son 9 şutunu kaçırıp yenilgiyi getiren faktörlerden biri oldu. Durant ise 27 sayı 12 ribauntla oynadı.

