-CURLINGDE İLK GALİBİYET ERZURUM (A.A) - 02.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları erkekler curlingde Türkiye, Slovenya'yı 9-3 yenerek, ilk galibiyetini elde etti. Curling Arena'da yapılan müsabakada Türk Milli Takımı, Oğuzhan Dikmen, Çağrı Bayraktar, Yusuf Ziya Bayraktutan ve Oğuz Zengin'den oluşan kadrosuyla mücadele verdi. Rakip Slovenya ise Gasper Ursiç, Jure Culic, Jost Lajovec ve Matevz Kovac'dan oluşan dörtlüsüyle mücadele etti. Türkiye, rakibi önünde, 1, 3, 4 ve 8. rauntları, 4-0, 2-0, 1-0 ve 2-0 kazanmayı başardı. Slovenya ise 2, 6 ve 7. rauntları 1-0'lık skorla galip tamamladı. Karşılaşmanın son 2 seti ise Slovenya'nın çekilmesi sonrasında oynanmadı. Türkiye, bu sonuçla erkekler curlingde ilk maçını kazanmış oldu.