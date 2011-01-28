-CURLINGDE İKİNCİ YENİLGİ ERZURUM (A.A) - 28.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları erkekler curlingde Türkiye, ilk müsabakasında Çek Cumhuriyeti'ne 9-2 yenildi. Curling Arena'da yapılan karşılaşmada milli takım, Oğuzhan Dikmen, Çağrı Bayraktar, Yusuf Bayraktutan ve Oğuz Zengin'den oluşan kadrosuyla rinkte yer aldı. Rakip Çek Cumhuriyeti ise Lukas Klima, Jiri Candra, Tomas Paul ve David Jirounek dörtlüsüyle karşılaşmaya başladı. Türkiye, Çek Cumhuriyeti önünde ringten 3. ve 6. rauntlarda 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Konuk ekip ise 2., 4., 5. ve 7. rauntları 4-0, 2-0, 1-0 ve 2-0 üstün tamamladı. 8. raunttan sonra oyuna devam etmeme hakkını kullanan milliler rinkten 9-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Erkek Milli Takımı da bayanlarda olduğu gibi yarışmalara kötü bir başlangıç yaptı.