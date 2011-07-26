-CURA VE METİN HAKKINDAKİ İDDİANAME DE TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen belgelerden birinde, ''Amirallere suikast girişimi'' iddiasına ilişkin adları geçtiği öne sürülen Koramiral Deniz Cura ve Kurmay Albay Ümit Metin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Alınan bilgiye göre, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda ''Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Metin Ataç ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit'e suikast girişimi''ne yönelik olduğu öne sürülen bazı belgelerin ele geçirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Salim Duran tarafından 27 Mayıs'ta tutuklanan Kurmay Albay Ümit Metin ile Koramiral Deniz Cura hakkında hazırladığı iddianamenin kabulü halinde açılacak olan davanın, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat''a ilişkin dava ile birleştirilmesi öngörüldü. İddianamede, Cura ve Metin'in ''Ergenekon terör örgütü'' üyesi oldukları gerekçesiyle 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen'in incelemesinin ardından iddianamenin, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceği kaydedildi. ''Amirallere suikast girişimi'' iddialarına ilişkin daha önce dönemin savcısı Süleyman Pehlivan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 9'u tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlanmış ve İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, aynı mahkemede görülen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasıyla birleştirilmişti.