Cüppeli hastaneye kaldırıldı

T24- Kamuoyunda “Karagümrük çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanması istemiyle 6 kişiyle birlikte mahkemeye sevk edilen ve “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, adliyede şekerinin çıkması üzerine hastaneye kaldırıldı.









Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde savcılıkça sorgulanmasının ardından 6 şüpheliyle birlikte tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, mahkemeye çıkmadan önce şekerinin yükseldiği ve adliyeye çağrılan ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Ünlü'nün halen hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.





Bu arada, aynı soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen bir kadın şüphelinin de adliyede rahatsızlanarak, ikinci bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.





Gözaltında tutuldukları Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 13 kişiden Ahmet Mahmut Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7'si, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.





Eski Türkiye güzeli Neslihan Önder ve diğer 5 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.



