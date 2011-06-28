-CUNTZ TÜRKİYE'YE VEDA EDİYOR ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - Türkiye'deki görev süresini dolduran Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, bu süre içinde Türkiye'nin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Türkiye'nin gelişimine, geleceğe yönelik çabalarına hayranlık duymamak mümkün değil" dedi. Büyükelçi Cuntz, birkaç gün içinde Almanya'ya döneceğini anımsatarak, karayoluyla Balkan ülkeleri ve İtalya üzerinden bir seyahat yapacağını bildirdi. Türkiye'de görev yaptığı beş yıl içinde hem Türkiye'nin hem de kendisinin değiştiğini ifade eden Cuntz, "Türkiye beni bu süre içinde derinden etkiledi. Türkiye'nin gelişimine geleceğe yönelik çabalarına hayranlık duymamak mümkün değil" diye konuştu. Türkiye'nin ekonomik gelişimine de dikkati çeken Cuntz, ülkenin ekonomik büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında birinci sıraya geldiğini kaydetti. Türkiye-Almanya arasındaki ticaretin arttığını, Türkiye'deki Alman yatırımlarının yüksek oranda büyüme gösterdiğini belirten Büyükelçi Cuntz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin nisan ayında yüzde 40 oranında artış gösterdiğini söyledi. -"YENİ BİR ANAYASAYLA YANKI BULMASI ÖNEMLİ"- Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin durduğuna ilişkin yorumları değerlendiren Cuntz şunları söyledi: "Bu sürecin son derece önemli ve sürmesi gereken bir süreç olduğuna inanıyorum. Bu, hem Türkiye için hem AB için hem de Almanya için çok olumlu bir süreç. Özellikle de Türk insanı için çok önemli bu süreç. İnsanlara daha fazla demokratik haklar, ekonomik ve yasal uyum getirecek. Hukuk devleti açısında da bir uyum getirecek ve bu vatandaşlar için, onların yararına bir süreç. Bunun için elbette reformların sürdürülmesi gerekir. Reformların sürdürülmesi olumlu bir katkı sağlayacaktır. Bu reformların da yeni bir anayasada kendini göstermesi, yankılarını bulması çok önemli. Siyasi partilerin de bu demokratik sürece katkıda bulunma konusunda istekli olduklarını görüyorum. AB'nin ortak değerlerini Türkiye de uygulayacak. Önemli olan demokratik partilerin bu ruhla, bu yolda ilerlemeleri, bu süreci ilerletmeleri. Bu konuda iyimser olunabilir bence. Bir ay önce okuduğum bir anket sonucuna göre nüfusun yüzde 69'u AB üyeliğine sıcak bakıyor. Özellikle daha az gelişmiş bölgelerdeki nüfusun daha da büyük bir oranı bu süreci onaylıyor ve bu sürecin ilerlemesini istiyor. Demokratik açılım kapsamında Türkiye'nin etnik ve dini çeşitliliğinin kabul edilmesi son derece önemli bir gelişme. İnsanların hangi kökenden olursa olsun; Sünni, Alevi, Musevi veya Hristiyan... Hepsinin bu ülkede yerinin olduğunun kabul edilmesi son derece önemli. Ben ümit ediyorum ki önümüzdeki sürede bu bağlamdaki bazı sorunlar artık çözüme kavuşur. Örneğin Ruhban Okulunun açılması veya Tarsus'taki Pavlus Kilisesi'nin kalıcı olarak bir haç kilisesi olarak kullanılabilmesini, Mor Gabriel Manastırı konusundaki baskı ve sıkıntıların çözüme kavuşmasını ve Süryanilerin de kendilerini kendi ülkelerinde rahat hissedebilmesini umuyorum önümüzdeki süreçte." -"TÜRK DEMOKRASİSİ KRİZLERİN ÜSTESİNDEN GELDİ"- Türkiye'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin sonucunun pek de sürpriz olmadığını kaydeden Cuntz şöyle devam etti: "AK Parti, beklendiği şekilde tek başına hükümeti kurabilecek konumda, fakat tabii seçmenlerin oylarıyla hükümete verdikleri bir görev de yeni anayasa konusunda partilerin anlaşması yönünde. CHP de bir önceki seçimlere göre fena olmayan bir sonuç elde etti. MHP de barajı geçti, bu da belli değildi. BDP de beklenmedik şekilde bir başarı elde etti. Şu anda hepimizin sorduğu soru, milletvekillerini meclise gönderip gönderemeyeceği konusunda. Fakat önemli olan bütün partilerin bu sorumluluğu ortaklaşa üstlenip yeni anayasayı şekillendirme görevini yerine getirmeye çalışması." Cuntz, TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkması olasılığına ilişkin, "Ben 5 yılı aşkın görev süremde sık sık Türkiye'nin çok zor gibi görünen sınavları başarıyla geçtiğini gördüm. Buna şahit oldum. Türk demokrasisi, bu tür krizlerin her zaman bir şekilde üstesinden geldi. Ben yine Türk demokrasisinin bu sorunu da aşabileceğine güvenle bakmak istiyorum" diye konuştu.