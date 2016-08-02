Cuntacılar 2 ay boyunca 4 ilde toplantılar düzenlemiş

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi WhatsApp'tan haberleşen askerlerin 2 aylık telefon kaydı incelemelerinde rütbeleri yarbay ile yüzbaşı arasında değişen cuntacıların 16'lı ve 32'li gruplar halinde İstanbul, Konya, Antalya ve Trabzon'da 'darbe toplantısı' yaptığı ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan askerlerin haberleştiği WhatsApp hattını incelemeye aldı. İsimler tek tek tespit edildi. Çoğunluğu Harp Akademileri Komutanlığı’nda görev yapan öğretim görevlisi komutanlar ile yüzbaşı rütbesindeki öğrencilere yönelik geçen hafta operasyon gerçekleştirildi.

16’lı ve 32'li gruplar halinde toplandılar

Operasyon genişletilerek başka illerde de gözaltılar oldu. Darbeci askerlerin cep telefonları tek tek incelemeye alındı ve HTS kayıtları çıkartıldı. Yapılan incelemede gözaltındaki darbeci askerlerin telefon kayıtlarında eşleştirme yapıldı. Çoğunluğu Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli askerlerin son 2 ayda aynı yerlerde biraraya geldikleri saptandı. Telefon sinyallerini tespit eden polis, uçak ve otel kayıtlarından da darbeci subaylara ulaştı.

Subayların, 16’lı ve 32’li gruplar halinde son 2 ayda İstanbul, Konya, Antalya ve Trabzon’da buluştuğu tespit edildi. Sivil olarak uçaklara binip lüks otellerde toplantı yapan askerlerin isimleri de uçak ve otel kayıtlarından çıkarıldı, 40’ı gözaltına alındı. İstanbul polisinin geriye dönük yaptığı 2 aylık araştırmayı genişleteceği, daha eskiye dönük kayıtları araştırdığı öğrenildi.