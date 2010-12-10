Cunta paşaları sürgüne gönderecekti

T24 - Donanma'da ele geçirilen belgelerde darbe planları ortaya çıktı. Gizli kamera görüntülerinin de yer aldığı plana göre cuntaya karşı çıkan komutanlar yurtdışına sürgüne gönderilecekti. İki cephanelik krokisi de belgeler arasında.

Gölcük Donanma Komutanlığı'nda dün yapılan aramanın ayrıntıları netleşiyor.

Savcılığa gönderilen ihbar mektubunda "Sayın savcım hemen harekete geçmelisiniz. Donanma Komutanlığı’nın istihbarat şube müdürlüğünde bazı bilgi belge ve dijital bilgiler yok edilmek isteniyor. Her an yok edilebilir" deniyordu. İhbar üzerine Gölcük'te yapılan aramada 10 çuval belge, bir istihbarat müdürünün odasında seramikler sökülünce ortaya çıktı.

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, ele geçen belgelere ilişkin DNA testi istedi. Donanma İstihbarat'a giren çıkanları belirlemek üzere DNA testi için parmak izi ve saç örnekleri alındı.

Aramada içinde CD, DVD, ses kasetleri, VHS kasetler, 5 bilgisayar hard diski ve bazı gizli kamera görüntüleri bulundu.

Baskında bulunan belgeler arasında darbe planları da yer alıyor. Darbe planlarında en dikkat çekici ayrıntı cuntaya karşı çıkan komutanların yurtdışına sürgüne gönderilecek olması.

Darbe sonrası yapılacaklar, gizli mühimmat alanları, 46 devlet yetkilisi ve amiral eşlerinin fişlenmesi, 2009'daki İrtica ile Mücadele Eylem Planı ve Kafes'in devamı, darbe sonrası 167 kişinin nerede tutulacağı gibi ayrıntılar da göze çarpıyor.

Planlarda darbe için toplumsal olayların organize edilmesi, hangi STK'nın hangi eylemi yapacağı, atılacak sloganlar ve medyanın nasıl yönlendirileceği de var.

Belgeler arasında iki krokiye de rastlandı. Krokilerden birinin Poyrazköy'de gömülü bulunan cephaneliği gösterdiği, ikincisinin ise yine aynı bölgede yeni bir alanı işaret ettiği belirlendi.

Ele geçirilen belgeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'ye getirildi. Çuvallar kayıt altına alınıncaya kadar bir albay ve iki er başında nöbet tutuyor.



