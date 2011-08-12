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Spor

Cüneyt Tanman: Tepkilerini fazlasıyla yaptılar İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2011 14:14

-Cüneyt Tanman: Tepkilerini fazlasıyla yaptılar İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Üyesi Cüneyt Tanman, A Milli Futbol Takımı'nın Estonya ile yaptığı özel maçta Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarları, artık bu tepkilerine son vermeye çağırdı. Galatasaray Futbol Takımı'nın efsanevi eski kaptanlarından olan Tanman, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan ve Almanya maçlarını da Türk Telekom Arena'da oynanacağını belirterek, ''Kazakistan ve Almanya maçlarını da o statta oynayacağımız için bu davranışta bulunan taraftarı uyarmak istiyorum. Bu maçlar bizim için çok önemli. Emre'nin davranışındaki değişikliği göz önünü alsınlar. Tepkilerini fazlasıyla yaptılar, bu işi uzatmanın anlamı yok'' dedi. Galatasaray taraftarının kendisini sevip, saydığını ama Türk futbolunda belirli noktalara gelmiş futbol adamı olarak konuştuğunu vurgulayan Cüneyt Tanman, şöyle devam etti: ''Ne olursa olsun Galatasaray taraftarı bu konuda çok daha sağduyulu olması lazım. Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında tepkiler olabiliyor. Ancak bu bir milli maç ve Galatasaray'ın evinde oynanıyor. Orada evine misafir gelmiş, ülkesi için oynayan bir oyuncu var. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Benim onları uyarmam çok daha anlamlı. Geçmişte Emre'nin agresif yapısından kaynaklanan davranışlar insanları kızdırmış olabilir. Emre artık eski Emre değil, çok olgun.'' Sarı-kırmızılı takımın stadı Türk Telekom Arena'da milli maçı izleyen Galatasaraylı taraftarların Emre'ye ıslıklamasını eleştiren Cüneyt Tanman, ''Maçın başında tepki gösterebilirsiniz, ayağına top geldiği zaman sessiz kalabilirsiniz, ama 45 dakika ıslıklanmasına şiddetle karşıyım'' dedi. Tanman, bazı taraftarların tepkisine rağmen Emre'nin milli maçta olgun davrandığını belirterek, ''45 dakika ıslıklanması karşısında Emre, en ufak tepki göstermedi. Bu, Emre'nin olgunlaştığının göstergesi. Kendisini kutluyorum'' diye konuştu. Emre'nin bu davranışının altının çizilmesi gereken bir davranış olduğunu anlatan Tanman, ''Bu olay Emre'nin bir takım kaptanı, bir ağabey, bir lider olarak, baktığının göstergesi. Bu, altı çizilmesi gereken bir davranış. En ufak bir tepki göstermedi. Sadece milli formasını öptü. Çok güzel bir davranış'' ifadelerini kullandı.

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