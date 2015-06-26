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Cüneyt Özdemir'den telefon görüşmelerini yayınlayan Ak Troll'e dava

'Hukuk varsa bunlar suçtur'

26 Haziran 2015 14:26

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen iftar yemeğiyle ilgili yaptığı haberler sonrası AKP'ye yakın bazı Twitter kullanıcıları tarafından hedef alınan gazeteci Cüneyt Özdemir, gece kendisini arayan ve telefon kaydını yayınlayan Ak Troll'lere dava açacağını duyurdu.

Sağlam İrade rumuzlu Twitter kullanıcısı, AKP 25. Dönem Milletvekili adayı Muharrem Baltacı ile olan görüşmesinin kayda alındığına ilişkin tweet atıldığını belirten Özdemir, kanunsuz dinlemeyi deşifre etti.

Cüneyt Özdemir de atılan bu tweeti paylaşarak sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Özdemir, "Aktrollerin başındaki bu kişiler tarafından biraz önce özel telefonumdan taciz edildim. Suç duyurusunda bulunacağım. Geceyarısı özel telefonumdan taciz ediliyor, gizlice kayıt yapılıyor ve yaygınlaştırılıyor. Hukuk varsa bunlar suçtur'' ifadelerini kullandı.

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