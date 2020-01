Cüneyt Özdemir: Stratfor ile TÜSİAD ilişkisi çok baş ağrıtacak

Cüneyt Özdemir

(Radikal - 29 Şubat 2012)

Stratfor ile TÜSİAD ilişkisi çok baş ağrıtacak

TÜSİAD’ın nasıl yönetildiğine dair çok güncel bir örnek vererek başlayalım. WikiLeaks şu günlerde ticari casusluk ve lobicilik, faaliyetleri yürüten Stratfor’a ait 5 milyon yazışmayı yayımlıyor. İşte bu yayınların ilk bölümünde Emre Doğru adlı bir Türk vatandaşının da adı sıkça geçiyor. Emre Doğru katıldığı bir konferansta ‘bilgi almak’ için kurduğu ilişkileri Stratfor merkezine bir mail’de anlatmış. Bilgi aldığı kişilerden biri Türk Hava Kuvvetleri Strateji Dairesi Başkanı. Mailin’de bu kişinin adını vermiyor.

Sadece o değil, Emre oldukça becerikli, aynı toplantıda Türk Hava Kuvvetleri Komutanı’nın konuşma metinlerini yazan subay ile de irtibat kurmayı başarmış. Yani Türk ordusunun çok kritik mevkilerinde ve önemli pozisyonunda olan birkaç subay ile irtibat sağlanmış. Emre’nin maili’nden irtibat listesinde bir tek bu askerlerin olmadığını da anlıyoruz. Aynı toplantıda ilişkiye geçtiği Türk diplomatları, bürokratları da fişleyerek Stratfor’un merkezine bildirdiğini görüyoruz. Nitekim bu becerisi karşı taraftan ‘İyi iş çıkardın Emre’ ile takdir görüyor. Sıradan bir ticari lobicilik için oldukça tartışmalı flu bir alanda at koşturmuş Emre! Her an işin ucu casusluğa dayanabilir.



İlginç olan, böylesine şaibeli bir kuruluş ile TÜSİAD’ın da bir ilişki kurmuş olması. Hatta 6 Ekim 2011’de ortak bir konferans bile düzenlemişler. Konferansa Taner Yıldız ve Ahmet Davutoğlu bile katılmış. Konferansın moderatörü Texas Austin’den gelmiş! Stratfor’un kurucusu George Freidman Tüsİad toplantısında moderatörlük yapmış.



Dün mail’lerde adı geçen Emre Doğru’ya ulaşmaya çalıştım. Ne öğrendim dersiniz? Emre Doğru 3 ay öncesine kadar Stratfor’da çalışıyormuş, son üç aydır ise TÜSİAD’ın ABD temsilciliğini yapmaya başlamış. Dannnn…. Bu saatten sonra WikiLeaks’te Stratfor hakkında yayımlanacak her belge Tüsİad’ı zor durumda bırakır. Hem de çok zor durumda…