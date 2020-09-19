Cüneyt Özdemir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkçe tweetinde '7 hata' buldu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı Türkçe paylaşıma "tweetteki aksaklıkları bulalım" yanıtını vererek '7 hata' saydı.

Macron dün Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un paylaşımına yanıt veren Özdemir, "Monsieur @EmmanuelMacron‘un şu twitindeki aksaklıkarı bulalım" dedikten sonra şunları sıraladı:

1) Türkçe berbat

2) Niyet iyi değil

3) Türkiye hala naif

4) Diyaloğun mahattabı Fransa değil

5) Bu çağrı AP’nin resmi çağrısı değil

6) İşitilen sizden yana bir şey yok.

7) Beraber ilerleyemeyiz.Hele siz bir durun