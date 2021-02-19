Cüneyt Özdemir: Bu teyit.org‘un yediği ilk halt değil; gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu var!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, T24 kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın teyit.org'la ilgili yazısını Twitter hesabından alıntılayarak; "Bu http://teyit.org ‘un yediği ilk halt değil. Bir süre önce bizi itibarsızlaştırmak için videolar yayınlıyorlardı. Yasal haklarımızı aradığımızda bunu bir kin davasına dönüştürmüşlerdi." dedi.

Doğan Akın T24'te "Yalana da sarılan bir 'teyit'çilik: Atakan Foça, senin 9 ayda 2 milyon lira aldığın Facebook'tan, T24 11 yılda 1 kuruş almadı!" başlıklı yazısında; teyit.org'un T24 iddialarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Bu http://teyit.org ‘un yediği ilk halt değil. Bir süre önce bizi itibarsızlaştırmak için videolar yayınlıyorlardı. Yasal haklarımızı ardığımızda bunu bir kin davasına dönüştürmüşlerdi. Şimdi resim netleşiyor... Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu var!"

TIKLAYIN: Yalana da sarılan bir 'teyit'çilik: Atakan Foça, senin 9 ayda 2 milyon lira aldığın Facebook'tan, T24 11 yılda 1 kuruş almadı!