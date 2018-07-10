Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan ve Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünü yaptığı Spor Saati programında önemli açıklamalarda bulundu.

"Cüneyt Çakır'ın torpilinin kim olduğunu merak ediyorum"

Altaylı, "Cüneyt Çakır, oyuna müdahil bir hakem olarak göze çarpıyor. Sürekli tartışılan bir isim Cüneyt Çakır. Hakemlere baktığın zaman genel olarak hakemler kötü. Cüneyt Çakır'a kızıyoruz, daha beteri çıkıyor. Milorad Mazic sanki final yönetecek gibi geliyor. Cüneyt Çakır'ın yarı final maçı yöneterek final görme şansı kalmadı. Ya FIFA, Cüneyt Çakır'da bizim görmediğimiz bir şey görüyor, ya diğer hakemler o kadar kötü ki Cüneyt Çakır kadar tartışmıyoruz. Ama yine de bir Türk hakemin o seviyede maç yönetecek olması ülkemiz hakemliği adına iyi bir şey demek lazım. Bir yandan da torpilinin kim olduğunu merak ediyorum" dedi.

"Belçika-Fransa eşleşmesi final olmalıydı"

Fatih Altaylı, Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'ndaki yarı final mücadeleleri hakkında "Dünya Kupası öncesi, ben Güney Amerika takımlarına hiç şans vermemiştim. Arjantin'e zaten verilmezdi, milli takım olarak yıllardır hiçbir başarıları yok. Şimdi bir de başlarına acayip bir adam getirmişler. Brezilya belki... Almanların bu kadar erken eleneceklerini tahmin etmiyordum, ama Belçika'dan umutluydum. Hırvatistan her zaman benim favorilerim arasında. Bu sene İngiltere'nin bir şeyler yapabileceğini umuyorduk. Mesela Rusya benim tahminimin ötesinde bir başarı elde etti. İspanya belki biraz daha ilerleyebilirdi. Ama gerke Belçika, gerek İngiltere, gerek Hırvatistan beni şaşırtan takımlar değiller. Fransa'ya baktığın zaman Fransa zaten her Dünya Kupası'nda favoriler arasında ki bu sefer genç ve tecrübeli bir takımla geldiler. Takım olma özellikleri de yüksek. Beni üzen şu oldu, Belçika ile Fransa'nın yarı finalde karşılaşması... O bence final maçı olmalıydı. İki tane muazzam oynayan takım, iki tane süper orta saha, ikisinde de forvette çok mühim adamlar yok. Belçika'da Lukaku var belki ama o da alışıldık bir forvet türü değil. Çeyrek final maçı öncesi bir maçta Lukaku golü atmadı, attırdı. Sahada bir sola koştu, bir sağa koştu. Bir santrfor neler yapabilir'i gösterdi. Kevin De Bruyne muazzam. Ama öyle gözüküyor ki o taraftan Fransa finale çıkacak gibi. Mbappe fazla bir adam. Fransa'da beni hayal kırıklığına uğratan tek oyuncu, Pogba. Daha fazla beklentilerim var Pogba'yla ilgili. Biraz sorumsuzca oynuyor, eski Donk'a benziyor" ifadelerini kullandı.