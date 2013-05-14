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Spor

Cüneyt Çakır'ın derbi notu 8.3

Raporuna “Oyuncular hakemin işini zorlaştırdı” diye yazan gözlemci Abdurrahman Arıcı, Cüneyt Çakır'ın iyi maç yönettiği görüşünde

14 Mayıs 2013 12:29

2-1 F.Bahçe’nin üstünlüğüyle tamamlanan maç sonu iki camia da hakem hatalarından yakınsa da derbide gözlemci olarak görev yapan Abdurrahman Arıcı, bu görüşe katılmıyor.

Avrupa’daki gururumuza 8.3 veren Arıcı hazırladığı raporda “Her iki takım oyuncuları da hakeme yardımcı olmadı. Kendilerini sürekli yere atıp, onun işini zorlaştırdılar. Webo’nun golünde de hakem takdir hakkını doğru kullandı” yazıp tartışmalara son noktayı koydu.

 

Verimli performans

 

8.3’LÜK notun kural kitapçığındaki karşılığı ise şu: “Hakem maçı standart beklentilere uygun yönetti. İyi bir yönetim, verimli bir performans. Hakem bir sonraki hafta oynanacak karşılaşmaya hazır.”

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