-CÜNEYT ÇAKIR'DAN TARİHİ BAŞARI İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır tarihi bir başarı göstererek, UEFA'nın en üst kategorisi olan elit kategoriye yükseltildi. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi 25 hakeminden biri olan Cüneyt Çakır, bulunduğu 1. kategoriden bir üst kategoriye yükselme başarısı gösteren tek Avrupalı hakem oldu. 1976 doğumlu olan Cüneyt Çakır, hakemliğe 1994 yılında başladı. 2001 yılında üst klasman hakem olarak Spor Toto Süper Lig'de düdük çalmaya başlayan Çakır, 2006'da FIFA kokartı taktı. Cüneyt Çakır, 146 maçla faal hakemler arasında Spor Toto Süper Lig'in en çok maç yöneten hakemi olma başarısını gösterdi. 2007 yılındaki 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan Çakır, 2009'daki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası yarı final ve 2010'da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçlarını yönetti. Cüneyt Çakır, 2010-2011 sezonunda 4'ü milli maç, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 11 uluslararası maçta görev yaptı. Cüneyt Çakır ayrıca, 29 Temmuz'da Kolombiya'da başlayacak 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda görev alacak 6 Avrupalı hakem arasında bulunuyor. Çakır, Avrupa'nın en iyi 25 hakemi arasında yer almanın çok gurur verici olduğunu belirterek, ''Özellikle son yıllarda yapılan uluslararası düzeydeki eğitimler sayesinde hem ben hem de diğer arkadaşlarım Türk hakemliğinin adını duyurmaya başladık. Umarım daha da önemli başarılara imza atarız'' dedi. -ÖZGENER: ''CÜNEYT ÇAKIR'I YÜREKTEN KUTLUYORUZ''- Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Cüneyt Çakır'ın Türk hakemliğinin gelmiş geçmiş en önemli başarısına imza attığını dile getirerek, ''Cüneyt Çakır, hem bizlere hem de futbol ailesine tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşattı. Kendisini yürekten kutluyoruz'' ifadesini kullandı.