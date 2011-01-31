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CÜNEYT ÇAKIR'A ULUSLARARASI GÖREV İSTANBUL (A.A)

31 Ocak 2011 20:13

-CÜNEYT ÇAKIR'A ULUSLARARASI GÖREV İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, 29 Mart 2011'de İngiltere ile Gana arasında Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak hazırlık maçını yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Futbol Federasyonu'nun özel davet yazısı ile bu maça istediği Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı bildirildi. İngiltere, FIFA dünya sıralamasında 6'ncı sırada yer alırken, Gana 16. basamakta bulunuyor. Ocak 2010'dan bu yana, elit hakem kategorisinden sonraki en üst klasman olan 1. kategoride yer alan Cüneyt Çakır'ın 2010-2011 sezonunda görev aldığı uluslararası maçlar şöyle: 7 Aralık: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Werder Bremen ile Inter maçı 3 Kasım: UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Chelsea ile Spartak Moskova maçı 12 Ekim: Belarus ile İtalya arasındaki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası play-off rövanş maçı 29 Eylül: UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rubin Kazan ile Barcelona maçı 3 Eylül: Litvanya ile İskoçya arasında oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme maçı 19 Ağustos: Sturm Graz ile Juventus arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçı 3 Ağustos: KAA Gent -FC Dinamo Kiev arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı

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