-CÜNEYT ÇAKIR'A UEFA'DA GÖREV İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 24 Şubat Perşembe akşamı İspanya'nın Villarreal takımıyla İtalya'nın Napoli ekibi arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2.tur rövanş maçını yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, Süleyman Abay'ın da maçın dördüncü hakemi olarak görev alacağı bildirildi. Ayrıca Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek bu önemli maçta ilave yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ocak 2010'dan bu yana, elit hakem kategorisinden sonraki en üst klasman olan 1. kategoride yer alan Cüneyt Çakır'ın 2010-2011 sezonunda görev aldığı uluslararası maçlar şöyle: 7 Aralık: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Werder Bremen ile Inter maçı 3 Kasım: UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Chelsea ile Spartak Moskova maçı 12 Ekim: Belarus ile İtalya arasındaki U21 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş maçı 29 Eylül: UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rubin Kazan ile Barcelona maçı 3 Eylül: Litvanya ile İskoçya arasında oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme maçı 19 Ağustos: Sturm Graz ile Juventus arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçı 3 Ağustos: KAA Gent -FC Dinamo Kiev arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı